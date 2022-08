Madrid tilda de "ataque directo" a los comerciantes el plan de ahorro energético de Sánchez: "No vale para nada"

La Comunidad de Madrid no ceja en su lucha contra el plan de ahorro energético que desde hace una semana, por decreto del Gobierno central, obliga a los locales a apagar las luces de sus escaparates a partir de las 22.00 horas. Si este lunes la presidenta popular, Isabel Díaz Ayuso, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de emprender "una política de censura energética" que, según ella, "retrata al Gobierno como autoritario, arbitrario y chapucero", este martes ha sido su consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, quien ha reprendido la medida.

"Es un ataque directo a los comerciantes, a la hostelería y al turismo. Tener ciudades como Madrid con los escaparates apagados hace menos apetecible e interesante salir por Madrid, algo que va a significar que no solo va a haber unos costes directos sino que va a llegar menos dinero de lo que significa por el gasto de las personas que vienen a visitar", ha expuesto Lasquetty, en declaraciones a los periodistas tras visitar el comercio Muebles Adama, en Carabanchel.

Lasquetty ha hablado de una medida inútil. "Es uno de los casos en los cuales el Gobierno toma medidas y no se ve ningún resultado positivo", porque "no valen para nada ninguna" de las medidas y no van a dar "ningún resultado". Por ello, cree que el Ejecutivo central deberá dar "una explicación de por qué en el resto de Europa no hay los problemas que hay en España y por qué sus medidas fracasan una tras otra sistemáticamente".

Aunque sin cifras de la cantidad de comercios que se están viendo afectados, el consejero ha subrayado que los comerciantes "están viendo" este decreto como "un ataque" que, ha asegurado, "hace más incómodo salir de tiendas, salir a tomar algo y está claro que afecta claramente al tejido comercial y de la restauración".

Por lo demás, Lasquetty ha celebrado que julio haya sido "un buen mes para el turismo en Madrid" y ha adelantado que "parece que agosto va bien", si bien todavía no existen cifras sobre el tirón turístico de los últimos meses.