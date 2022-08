Luces y sombras en los escaparates de Madrid un día después del inicio del plan de ahorro: "No es normal que unos apaguen y otros no"

El plan de ahorro energético ya es una realidad. Este miércoles ha entrado en vigor el primer paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética. A lo largo del día hemos podido ver como algunos de esos cambios se han notado en comercios y restaurantes, pero también, en los centros comerciales. Sin embargo, la incertidumbre llega al caer las 22:00 horas: ¿Cómo ha sido la primera noche con los escaparates apagados en la capital?

En esta primera noche numerosos escaparates del centro de Madrid siguen encendidos y los ciudadanos pasean por las calles de la capital sin reparar en que hoy ha dado comienzo esta medida. Hugo y Bárbara dos amigos que paseaban por una de las calles céntricas no eran conscientes de que algunos comercios apagan sus escaparates al llegar las 22:00 horas. "La verdad no sabíamos que empezaba hoy. Quizá ver las calles oscuras puede dar un poco más de miedo, pero no creo que influya en que haya más robos", comentaba Bárbara. A su lado, Hugo ha querido señalar la importancia de esta medida y considera que los negocios no se verán afectados: "Si las tiendas están cerradas, ¿para qué van a estar los escaparates iluminados? Cuando va la gente a comprar es por el día y por el día se ve todo".

En plena Calle Preciados algunas tiendas apagan sus escaparates y paseando entre ellas encontramos a José que ve está regulación como una gran oportunidad para ahorrar: "Lo veo perfecto. Es una estupidez creer que habrá más vandalismo para eso está la policía, además habiendo farolas no creo que haya problema".

Muchos ciudadanos ven positivo el plan de ahorro energético del Gobierno y no tienen miedo a pasear por las calles con los escaparates apagados. "Hay muchas luces, están los monumentos, las luces de las farolas... hay mucha iluminación en Madrid ya de por sí. Si se va a horrar un 7% con estas medidas, en teoría puede ser positivo", comentan Pilar y Laura, dos amigas que pasean por Callao.

Pero no todas las opiniones coinciden, muchos ciudadanos aún tienen dudas y se sienten poco informados respecto a estas nuevas medidas. “Creo que es efectivo dependiendo del lugar que apagues, es cierto que la oscuridad en la calle da cierta inseguridad. La Gran Vía apagada creo que no es conveniente pero unas oficinas si, todo depende del lugar. Sin haber empezado el apagado no sabemos qué puede pasar”, comenta Patricia que pasea por Gran Vía con su familia.

Natalia, Mari Loli y Miguel también paseaban de vuelta a casa por la céntrica calle de la capital y confiesan sentirse algo confusos con la información. "A mí me parece bien si trae beneficios, pero siento que falta un poco de información", comenta Natalia. A su lado su marido Miguel muestra su preocupación por los negocios: "Para los negocios no creo que sea muy bueno, llama mucho la atención tener el escaparate encendido por la noche sobre todo en centro. A nivel ecológico es mejor, pero veremos a ver cómo funciona".

En este primer apagado se ha podido comprobar que gran parte de la iluminación en los escaparates se ha mantenido, algo que no solo es poco efectivo si no que causa cierta confusión en la gente que pasea frente a ellos. “O los apagan todos o no apagan ninguno, lo que no es normal es que estén unos apagados y otros no. La calle está muy triste”, comenta Jesús con cierta resignación. Ahora solo queda esperar que con el paso de los días más negocios se vayan sumando al apagado de las luces de sus escaparates o las sanciones podrían llamar a la puerta de sus establecimientos.