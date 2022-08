Cómo permitir el baño en la piscina a nuestro perro con toda seguridad

Con la llegada del verano y el calor, las piscinas se convierten en nuestro salvavidas para lidiar con las altas temperaturas de los meses de junio, julio y agosto. Además, pueden convertirse también en grandes aliadas para refrescar a nuestros perros y para realizar nuevas actividades que nos ellos que nos ayuden a estrechar el vínculo. Sin embargo, ¿son seguras nuestras piscinas para los canes?

Anika Rytel, rostro visible de Mascotas Urbanas y educadora canina por cuyas manos han pasado más de 1.300 perros, explica que "lo más seguro es tener una piscina de obra, la típica que está construida por encima o por debajo del nivel de la tierra". "También es recomendable que esté vallada para que el animal no pueda colarse ni saltar por encima", añade.

"Lo segundo más importante es que las escaleras sean también de obra, las típicas que vas entrando por unos escalones y metiéndote en la piscina de forma progresiva, en vez de las escaleras verticales", detalla. "Además, una vez que tenemos una piscina segura, podemos enseñarle a nuestro perro lo más importante: cómo salir de ella".

Según la educadora, "los perros por naturaleza y de forma instintiva, si no tienen superficie que pisar, automáticamente empiezan a mover las cuatro extremidades". "Puede avanzar nadando y sobrevivir flotando, pero si no sabe salir porque no se lo hemos enseñado, el perro se va a acabar ahogando si nadie lo saca", advierte.

Por este motivo, lo primero que tenemos que enseñarle a nuestro perro en cuanto a la piscina se refiere es a salir de la misma. "Podemos entrar con el perro y enseñarle que desde cualquier punto de la piscina puede salir, guiándole hacia las escaleras para que sepa por dónde ir", explica Rytel. "Esto nos asegura que, si el animal se cae y nosotros no estamos allí, sabrá en qué dirección debe ir de forma automática, porque se lo hemos enseñado".

"Para establecer una asociación en el sistema cognitivo del perro de que debe ir a un punto concreto para salir, depende mucho del perro, la edad, la raza, su temperamento y su facilidad para el aprendizaje, pero de medio se necesitan unas siete repeticiones", especifica la educadora canina.

Cuándo no es recomendable la piscina

Obviamente, para poder enseñarle a nuestros perros a cómo bañarse en la piscina y cómo salir de la misma, necesitaremos estar dentro del agua, además es mucho mejor de esta forma, ya que genera una confianza en el animal que está sumergiéndose en esta nueva experiencia.

Hay razas con mucho pelaje que peluqueros caninos y veterinarios no recomiendan que estén mojados por mucho tiempo

"Sin embargo, para estar con nuestro perro dentro del agua y enseñarle a comportarse hay que tener mucho cuidado porque, mientras que hay algunos perros que por naturaleza o genética se adaptan muy bien, a otros los metes en el agua y lo que hacen es chapotear, poniéndose en vertical y no avanzan", explica Rytel. "En cualquier caso, si se acercan a ti o bien para que los saques del agua o bien para jugar, puede que te arañen por el camino".

Pero entonces, ¿qué hacemos si nuestro perro no se adapta bien al agua? ¿Debemos negarle el baño? La realidad es que no a todos los perros les gusta el agua y la experiencia de estar en una piscina, por lo que lo ideal es respetar esa decisión y no forzarles a realizar una actividad con la que no se sienten cómodos.

Además, no todos los perros están preparados para bañarse a temperaturas muy frías, por ejemplo, de igual forma que "hay razas con mucho pelaje que veterinarios y peluqueros caninos no recomiendan que estén mojados por mucho tiempo, ya que les puede causar dermatitis", comenta la educadora canina.

"Por ejemplo, nuestro perro puede tener reacciones al cloro, hay que tener cuidado con eso y, después de meterlos en la piscina, darles un baño de agua dulce con una manguera o en la ducha para eliminar el cloro del pelo", concluye.