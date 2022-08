Rozalén, Izal, C. Tangana, Loquillo o Amaia encabezan el 25 cumpleaños del Sonorama

Rozalén, Izal, C. Tangana, Loquillo, Ciudad Jara o Amaia encabezan desde este miércoles y hasta el domingo una nueva edición del festival Sonorama Ribera, que cumple 25 años y recupera la normalidad tras su cancelación en 2020 y las restricciones de la edición de 2021 consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Una edición que llevará también a la localidad burgalesa de Aranda de Duero entre el 10 y el 14 de agosto a más de 150 grupos y artistas como Rufus T. Firefly, La M.O.D.A, Coque Malla, Dorian, Los Secretos, Rulo y la Contrabanda, Fuel Fandando, Ladilla Rusa o Mikel Erentxun.

A lo largo de cinco días y en nueve escenarios, la música, la gastronomía, el enoturismo de la Ribera del Duero y el humor en directo volverán a forjar la personalidad de este festival que, a pesar de convertirse en un símbolo de la música 'indie' a los largo de un cuarto de siglo, ha trascendido las etiquetas para ser un referente ineludible en el conjunto de festivales españoles.

Así, el miércoles 10 de agosto Ciudad Jara liderará un cartel que contará en esa primera jornada de festival -en la cual se llevará a cabo su tradicional fiesta de disfraces- con Álvaro Suite, Arnau Griso, Luis Brea, Olimpia, Santero y los muchachos y los DJ Filo y Ziry.

El jueves 11 será el turno de Rozalén, Belako, Celtas Cortos, Coque Malla, Egon Soda, Future Islands, Jeanette, Los Secretos, Pole, Rulo y la Contrabanda, Triángulo de Amor Bizarro, We are not Dj's, Alis, Chill Chicos, Chucho, Ciclonautas, Dani Pastor, el humor de David Puerto, Def Con Dos, Diagnóstico Binario, Digital 21 junto a Stefan Osldal, los directos cómicos de David Suárez y Jorge Yorya, Doctor Explosión, Duque, EME Dj, Fillide, Gara Durán, Guantes, Inerttes, Innmir, Jack Bisonte, Javi Torres & Zag, Jota Pop, Kano Dj, Kora, Los Estanques, Los Gandules, MDA, Mercromina, Morning Drivers, Niños luchando, el espectáculo humorístico de Patricia Espejo, Pico y Pala Dj's, Queralt Lahoz, Ralphie Choo, Sienna, Trapece y Whisky Caravan.

Izal

El viernes 12 Izal, en la que ya se ha convertido en su gira de despedida como grupo por tiempo indefinido, protagonizará las propuestas musicales de la tercera jornada del Sonorama, en la que participarán también Ángel Stanich, Dancetería, Delaossa, Elyella, Emir Kusturika & The No Smoking Orchestra -banda liderada por el famoso director de cine serbio que le da nombre-, Mikel Erentxun, Nil Moliner y Shinova.

También actuarán ese día en los distintos escenarios del festival Ainda, Airbag, Amable, Angel Pop, Barry B and Friends, Black Tag Dj's, Bulego, Canciller Polaco, Cápsula, Digital 21, Don Gonzalo, Drea, Emlan, Eva Ryjlen, Farrustel & La Farrulata, Ginebras, Guacamayo Dj's, Izaro, Julieta 21, Kronno Zomber, Les Castizos, Los Invaders, Maren, María Yfeu, Nickzzy, Olivia, Pantocrator, Paulo Podestá, Pon un Kachi, Seiurte, Side Chick, Soy Emilia, Suzuki, Tardeo, The Excitements, The Gulps, Tigre y Diamante, Tommy 3 balas, Urtain, Vega, Veintiuno, Zea Mays y Zirrosis.

El humor ese día lo servirán Agustín Durán, Grison, Isaac F. Corrales, Don Fluor, Álex Fidalgo con su podcast Lo que tú digas y Virginia Riezu.

El sábado 13, día en que se celebrará el concierto por el 25 aniversario del festival, reunirá a algunos de los platos fuertes de este Sonorama Ribera 2022, con C. Tangana, Amaia, Arde Bogotá, Barry B, Funzo & Baby Loud, Joe Crepúsculo, Kodaline, La M.O.D.A, Ladilla Rusa, Manuel Vilas, Recycled J, Rufus T. Firefly, Tu otra bonita, Billy Flamingos, Carmen 113, Chico Blanco, Comandante Twin, Cosmen, Cronómetrobudú, Daniless, El increíble paso, El sombrero del abuelo, Embusteros, Give me veneno, Gotelé, Guacamayo Dj's, Happening, Hickeys, La Probetta Rock School, María Guadaña, Miel, Mori, Mula, Nando Costa Dj y Fran Second, Nunatak, Oscarmina, Pablo Lesuit, Paul Alone, Peje, Peredius, Rocío Sáiz, Rusowsky, Sala Rem Dj's Set, Say yes Dj, Sara Hebe, Serial Killerz, She's a Star Dj, Sola Dj's, St Woods, Suu, The Royal Flash, Umami, Vega Almohalla, Volver y Yarea.

El humor el sábado estará representado por Car de Lorenzo, el podcast Gente 2000, Iggy Rubin, Maldito Bollo Drama, Paula Púa y Rancius Dj Set -espectáculo tras el que se presenta el cómico Héctor de Miguel-.

El protagonista de la última jornada del Sonorama será, el domingo 14, el mítico roquero barcelonés José María Sanz, más conocido como Loquillo, quien pondrá el broche a una jornada en la que también actuarán nombres tan destacados como Dani Fernández, Dorian, Fuel Fandango, La Casa Azul, La Frontera, Lao Ra, No te va a gustar, Rayden o Sexy Zebras.

También pasarán ese último día por los escenarios de Aranda de Duero Ainoa Buitrago, Amatria, Badlands, Bauer, Cachorros, Cano, Capitán Corchea, Chica Sobresalto, Claudia Halley, Cora Yako, Dada2, Green Silly Parrots, Guacamayo Dj's, Hit La Rosa, Hoonine, Jenny & The Mexicats, JM&JA Sound Systems, Julio Ruiz, Karavana, La Plazuela, Ley Dj, Lucía Tacchetti, Mediocre Dj, Molina Molina, Niña Polaca, Ortiga, Petit Pop, Pol 3.14, Rock Nights, Rojuu Samuraï, Shego, Siete de Picas, S-Serrano, Sugarcrush, Superframe, The Prussians, The Southnormales, Tomaccos, Valira, Vermú y Zabriskie.

El Escenario Humor contará el domingo con la presencia de Ana Bravo, Dani Fez, Jaime Caravaca, el podcast de La Pija y La Quinqui, Marco Antonio y Nadin Din.

Accesibilidad

En este 25 aniversario, el festival contará con diferentes medidas de accesibilidad en el recinto, mientras que los conciertos de Dani Fernández, Dorian, Izal, Jeanette, La Casa Azul, La M.O.D.A, Mikel Erentxun, Rozalén, Rufus T. Firefly y Shinova se interpretarán también en lengua de signos, merced a la colaboración de la Fundación Music For All y la asociación burgalesa Aransbur.

Entre las medidas de accesibilidad con que contará el Sonorama Ribera 2022 figuran, además de los conciertos en lengua de signos, préstamo de mochilas vibradoras, bucle magnético, aparcamiento y plataforma para personas de movilidad reducida y cartelería adaptada.