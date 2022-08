Chanel Terrero anuncia un nuevo proyecto musical: "Cuando me dijeron lo que iba a grabar me puse a gritar por la calle"

Después de su indiscutible éxito en Eurovisión, los seguidores de Chanel Terrero están de celebración, pues la cantante ha anunciado a través de Instagram que se prepara para grabar nueva música.

La artista ha explicado en Instagram que tiene un nuevo proyecto entre manos y que está muy ilusionada con él. Tanto es así que cuando conoció los detalles no supo contener su alegría en plena calle.

"Cuando me llamaron me puse a gritar por la calle. Dentro de poco os podré contar detalles, pero, creo, no os lo imagináis", ha avanzado la intérprete de Slomo.

La artista catalana, de 31 años, ya publicó hace dos semanas unas fotografías tomadas desde el estudio, desatando la locura entre su legión de seguidores.

Chanel también fue preguntada en la rueda de prensa del Benidorm Fest sobre sus nuevas canciones y, aunque no quiso desvelar demasiado, sí confesó que cuenta con más de los ocho temas que grabó en un estudio de Miami (EE UU), y que trabaja en ellos "con un montón de amor".

"A los chanelistas y a todo el mundo, (les pido) paciencia y queredme, porque os prometo que estoy trabajando superfuerte y con un montón de amor para que lo que salga", subrayó, "sea increíble".