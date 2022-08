La Policía no halla restos de sustancias químicas en las denuncias de pinchazos: "Está habiendo pinchazos, no sumisión"

"Está habiendo pinchazos, pero no sumisión química. Es un tema muy raro", aseguran en la Policía Nacional donde, como Mossos y la Ertaintza, admiten que tienen abiertas varias investigaciones por denuncias recientes de sumisión química por el método del pinchazo en bares, discotecas y fiestas, aunque, de momento, en ninguna se ha confirmado sustancia químicas en el organismo.

"Es un tema muy raro, que se produzcan pinchazos y que no haya sustancias. No nos consta ningún pinchazo de sumisión química", dicen tajantes en la Policía Nacional. "Los casos son rarísimos y diría más, los únicos que sí había sustancia son aquellos en los que se ha introducido la droga en el líquido de la bebida", explican las mismas fuentes policiales. Además, tampoco les consta anulación de la conciencia, "puesto que las denunciantes se enteran del pinchazo", ni denuncias por violencia sexual o robo, aseguran las mismas fuentes.

Tras un fin de semana con numerosas denuncias de pinchazos en las fiestas de Azpeitia (Guipúzcoa), así como en discotecas catalanas o andaluzas, la Policía considera que se puede estar "alarmando" en exceso.

En el conjunto del territorio de Policía Nacional puede haber "tres o cuatro" casos bajo investigación, por denuncias de pinchazos a mujeres en el primer verano de un fenómeno que antes alarmó a Francia o Reino Unido. Destacan el caso de una joven de 13 años de Gijón en cuyo organismo se detectó éxtasis líquido tras la denuncia por sumisión química, así como la denuncia interpuesta por una turista francesa de 22 años el pasado 8 de julio en Málaga.

"En cada caso se investiga. Lo primero son las pruebas médicas, y hasta ahora no hemos hallado restos de sustancias químicas. También hay que hablar con testigos, con camareros, los encargados de los locales. No hemos descartado nada, pero sí hemos comprobado que no hay elementos que permitan hablar de sumisión química por pinchazos", dicen en la Policía Nacional, donde subrayan el apoyo incondicional a sus investigaciones en el entorno del ocio nocturno.

Alfileres o agujas

Algunas personas en redes sociales sugieren que ante la alarma por los "pinchazos" habría jóvenes utilizando alfileres para sembrar el terror entre las mujeres en las discotecas. La Policía Nacional no tiene constancia de que algo así esté sucediendo, sin embargo, no lo descarta después de comprobar la ausencia de sustancias en las denuncias.

En el caso de que los pinchazos tengan un efecto de lesiones cutáneas, suelen producirse en brazos y muslos, fuentes de la Policía explican que se puede denunciar y, con un parte de lesiones médico, el delito procederá a ser valorado por la autoridad judicial.

D todos los casos d pinchazos q están saliendo n mi pueblo cuántos d ellos serán con un alfiler solo por el placer d inducir pánico a las mujeres? — Feet Seller (@lylglo) August 2, 2022

De confirmarse que se trata de "bromas" con alfileres, los agresores están obligando a las jóvenes afectadas a acudir a las urgencias hospitalarias, donde tienen que someterse a pruebas para detectar sustancias y después tomar las pastillas que les prescriben contra posibles enfermedades.

En Santander, un total de once personas, chicos y chicas, fueron atendidas en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander este domingo por supuestos pinchazos de sumisión química en el Reggaeton Beach Festival Santander (RBF Santander) que se celebró el domingo y cuatro han denunciado el caso ante la Policía Nacional, que ya investiga los hechos.

Violencia sexual y drogas

La sumisión química que preocupa en la Policía es la que tiene que ver con dar drogas o emborrachar a las mujeres. En el conjunto de España, en 2021, hubo un total de 3.001 solicitudes de investigación al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España (INTCF) de casos de agresiones sexuales, y se pidió estudio de sumisión o vulnerabilidad química en 994 (33,1%) casos. El 72,1% de los casos analizados dieron positivo en alguna sustancia (ya sea alcohol, drogas de abuso y/o psicofármacos) aisladamente o en combinación, en un contexto donde el 92,4% de las víctimas fueron mujeres.