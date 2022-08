Alarma por el incremento de pinchazos en zonas de ocio: cuatro comunidades confirman casos en las últimas horas

Los casos de pinchazos en lugares de ocio se han disparado en España este fin de semana. Las autoridades locales de cuatro comunidades autónomas -Cantabria, Andalucía, País Vasco y Cataluña- han confirmado casos y han alertado a la población, especialmente a mujeres, del riesgo de que se produzcan, sobre todo, en discotecas.

En todas los casos, la víctima permanecía en un entorno festivo o de ocio nocturno, notó un pinchazo, sobre todo en brazos o piernas y, posteriormente, comenzó a sentir mareos y somnolencia. Estas mujeres acudieron a un punto o centro asistencial para ser exploradas por el personal sanitario, que es quien confirma o descarta la existencia de tal pinchazo. En caso de confirmación se le realizan análisis toxicológicos sin que, hasta la fecha, se haya confirmado ningún positivo en ninguna sustancia.

Las autoridades tanto nacionales como locales han señalado que no se conoce la motivación, intencionalidad o finalidad de estos pinchazos, por lo que no se descarta ninguna hipótesis o línea de investigación. Sin embargo, las autoridades locales advierten de que esta situación supone una "nueva forma de violencia machista". Aunque no se ha podido constatar que ningún caso estuviera relacionado con drogas, cunde el temor de que se trate de intentos de sumisión química, consistentes en la administración de sustancias químicas a una persona, sin su consentimiento y sin su conocimiento, con fines delictivos, fundamentalmente sexuales.

Este domingo, varias personas recibieron asistencia sanitaria por pinchazos de sumisión química en el Reggaeton Beach Festival Santander (RBF Santander), si bien todas las pruebas realizadas hasta el momento han dado negativo en drogas. Durante el festival, en algunas redes sociales se avisaba de que se estaban produciendo pinchazos de sumisión química. La Policía Nacional está investigando sobre este evento, que congregó a miles de jóvenes.

Andalucía investiga tres casos por pinchazos

En Cádiz, la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos ocurridos en una discoteca de El Puerto de Santa María (Cádiz) después de que dos mujeres hayan denunciado haber sido víctimas de un pinchazo. Según los análisis, no se han encontrado restos de sustancias tóxicas.

Una de ellas denunció los hechos a través de Twitter, donde narró el momento que había vivido junto a su compañera, indicando que la noche de fiesta con sus amigos, se convirtió en "una pesadilla". La investigación abierta por la Policía está bajo secreto, por lo que de momento se desconocen más detalles hasta que finalice la operación.

Los agentes de la Policía Nacional de Málaga están investigando un posible caso de sumisión química tras la denuncia interpuesta por una joven, una turista francesa de 22 años. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de julio después de una noche de fiesta en una discoteca de la capital malagueña, la mujer salió del local junto a un joven extranjero al que había conocido y, a continuación, ella se dirigió a su apartamento en compañía del chico.

A la mañana siguiente, la joven se levantó mareada y observó en uno de sus brazos dos puntos de inoculación, según ella misma detalló a la Policía Nacional, que mantiene una investigación abierta para esclarecer los hechos. Por el momento, el hombre no ha sido identificado.

Nuevas denuncias por pinchazos en el País Vasco

Durante las fiestas de San Ignacio en Azpeitia (Gipuzkoa), el ayuntamiento de la localidad ha confirmado dos casos, que fueron atendidos en el ambulatorio en la noche del sábado al domingo, mientras que la Policía Local está recabando información acerca de otros "tres o cuatro casos".

Dos nuevos casos se han abierto tras la denuncia de otras dos mujeres que habrían sufrido pinchazos en una discoteca de Bilbao. Los hechos se habrían producido en la madrugada del día 30 y las dos víctimas se desplazaron a un centro sanitario para someterse a los pertinentes análisis.

En total, la Ertzaintza está investigando una docena de pinchazos a mujeres registrados en los últimos quince días en recintos festivos y espacios de ocio de distintas localidades vascas y en ninguno de ellos se han encontrado restos de inoculación de sustancias tóxicas.

Cataluña, la comunidad más afectada

La Guardia Urbana de Barcelona ha atendido este fin de semana dos denuncias más de mujeres por pinchazos en discotecas de la ciudad. Estas dos denuncias elevan a siete las registradas en Barcelona, que están investigando caso por caso a través de testigos y grabaciones de cámaras de seguridad.

Además, los Mossos d'Esquadra investigan una nueva denuncia por presunto pinchazo en un local de Girona, cerca del río Onyar. Esta denuncia se suma a las 16 interpuestas por mujeres jóvenes y a la de un hombre por pinchazos en discotecas de Catalunya, y los Mossos actualizarán el recuento la semana que viene.