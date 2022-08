Cuál es situación de la viruela del mono tras sus primeras muertes en España: Madrid y Cataluña acumulan los casos y faltan vacunas

Este fin de semana, en menos de 24 horas, España registró dos muertes por viruela del mono. A la muerte del viernes en la Comunidad Valenciana, por una encefalitis derivada del virus, se sumó este sábado otra en Córdoba. La Junta de Andalucía indicó que era un hombre de 31 años, fallecido por meningoencefalitis.

El Ministerio de Sanidad ya ha informado de las muertes a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Comisión Europea (CE). Y es que España es el primer país de Europa con más casos de viruela del mono en Europa y el segundo en todo el mundo.

Según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) -último informe de este sábado 30 de julio- se han notificado un total de 4.298 casos confirmados de viruela del mono en España, de los que se tiene información de 3.750 pacientes.

Por Comunidades Autónomas, Madrid acumula 1.656 casos; Cataluña, 1.406; Andalucía, 498; Comunidad Valenciana, 213; Canarias, 102; País Vasco, 98; Baleares, 89; Aragón, 45; Galicia, 37; Asturias, 36; Castilla y León, 31; Castilla-La Mancha, 23; Extremadura, 20; Murcia, 19; Cantabria, 15; Navarra, 8; y La Rioja, 2.

España: 4.081 hombres y 64 mujeres

De los pacientes notificados, un total de 4.081 son hombres y 64 son mujeres, según Sanidad. En total, 120 casos han sido hospitalizados y dos de ellos ya han fallecido.

De 4.298 casos, sólo en 120 ha sido necesaria la hospitalización y sólo dos han fallecido

Aunque hay voces que consideran que se ha menospreciado la infección, lo cierto es que en el caso español no cabe el alarmismo pese a tener tan alto número de casos. Como ha explicado el epidemiólogo Quique Bassat, "es normal que tengamos más casos que los demás países", puesto que en los días en los que el virus comenzó a aparecer en el mundo, se desarrollaron en España "muchos eventos supercontagiadores", ha dicho a TVE.

También pide tranquilidad Alfredo Corell, profesor titular de Inmunología de la Universidad de Valladolid. "Creo que la población general debe estar tranquila. Sí que es cierto que las autoridades sanitarias tienen que hacer su tarea, tienen que hacerlo más rápido de lo que nos hemos movido hasta ahora", ha declarado a Antena 3.

La población debe estar tranquila... pero las autoridades tienen que hacerlo más rápido de lo que se han movido hasta ahora"

El pasado 23 de julio, la OMS declaró la emergencia internacional por este brote de viruela del mono, que se inició en el Reino Unido a principios de mayo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, hay 21.148 casos en todo el mundo.

La emergencia internacional es un mecanismo iniciado por la OMS en 2005. Desde entonces, la de la viruela del mono es la séptima vez que declara, después de haberlo hecho por la gripe A en 2009, el ébola en 2014 y 2018, la polio en 2014, el virus zika en 2017 y el coronavirus causante de la pandemia de la Covid-19 en 2020 (nivel de alerta este último que sigue en vigor).

Madrid y Cataluña comienzan a vacunar

Las dos comunidades que han superado el millar de casos de viruela del mono, Madrid y Cataluña, han empezado a vacunar. Está pensada para menores de 45 años, que ni hayan sufrido la enfermedad ni hayan sido vacunados con anterioridad, que no sean contacto estrecho de un caso de viruela del mono en los últimos diez días, que no presenten síntomas compatibles con la enfermedad y no presente las contraindicaciones generales de cualquier vacuna.

Viruela del mono. Europa Press

La intención es vacunar también a personas que hayan estado expuestas al virus y puedan tener complicaciones. Ese grupo incluye a menores, mujeres embarazadas y personas en tratamiento con inmunosupresores, así como a sanitarios que hayan atendido un caso de viruela del mono sin la protección adecuada.

La vacuna contra esta enfermedad se llama Imvanex y ha sido desarrollada por el laboratorio danés Bavarian Nordic. Consta de dos dosis, con un intervalo de 28 días, aunque la primera ya ofrece bastante protección. El problema son las existencias.

Faltan vacunas... nunca habían hecho falta

En España, las dos comunidades aludidas ya han dicho que las vacunas disponibles son pocas y el fabricante lo sabe. Las enviadas a los países afectados durante estos meses son de un stock ya existente que ha sido suficiente para solventar la demanda inicial. Pero, quién podía pensar que el mundo fuera a demandar una vacuna contra la viruela del mono, una enfermedad que hasta ahora prácticamente sólo se encontraba en las selvas tropicales de África central y occidental, donde es endémica.

Imvanex, la vacuna contra la viruela del mono. ARCHIVO

"Durante el último año, nuestra fábrica ha estado cerrada porque hemos ampliado nuestras instalaciones para poder fabricar otras vacunas, como puede ser la de la rabia. Esto quiere decir que, durante este periodo, no hemos producido ninguna dosis de Imvanex; antes solo las fabricábamos bajo una demanda muy específica", han explicado desde el laboratorio Bavarian Nordic a Redacción Médica.

Ahora van a aumentar su capacidad de producción, de modo que, a corto y medio plazo, puedan ser capaces de asumir la demanda que tienen actualmente desde Europa, EE UU y Canadá. Porque aunque España es el segundo país del mundo más afectado, por número de casos, no es el único. También están alerta Alemania, Reino Unido o EE UU.

En este último, el estado de Nueva York declaró este viernes el estado de emergencia por el aumento de casos de viruela del mono durante los últimos días, concentrado fundamentalmente en la ciudad de Nueva York. El estado acumula ya 1.400 casos. La declaración de emergencia autoriza a las agencias del estado a destinar fondos y recursos a ayudar a las localidades a luchar contra esta enfermedad.

La viruela del mono y sus síntomas

Es una enfermedad causada por un virus, al que se conoce como el de la viruela del mono. Se trata de una enfermedad zoonótica viral, lo que significa que puede transmitirse de animales a humanos. También se puede propagar de persona a persona. Curiosamente, la enfermedad se llama así porque se detectó en varios simios de un laboratorio en 1958.

Los síntomas suelen durar entre dos y cuatro semanas y normalmente desaparecen por sí solos sin tratamiento

Como resume la OMS, los síntomas generalmente incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía, ganglios linfáticos inflamados y erupciones o lesiones en la piel.

Caso de viruela del mono. 20M EP

La erupción generalmente comienza en el primer o tercer día del comienzo de la fiebre. Las lesiones pueden ser planas o ligeramente elevadas, llenas de líquido transparente o amarillento, para después formar costras, secarse y caerse. El número de lesiones en una persona varía entre unas pocas y varios miles.

La erupción tiende a presentarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. También se pueden encontrar en la boca, los genitales y los ojos. Los síntomas suelen durar entre dos y cuatro semanas y normalmente desaparecen por sí solos sin tratamiento.