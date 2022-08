Cómo cuidar a un gecko leopardo, uno de los reptiles más comunes en los hogares, para que tenga una vida longeva

Los reptiles, a diferencia de los mamíferos, son animales más fáciles de mantener ya que no requieren de la atención y los estímulos que otros animales de compañía sí que reclaman. Sin embargo, para que vivan felices y durante muchos años, tendremos que ser capaces de reproducir su hábitat lo mejor posible y ofrecerles una alimentación adecuada.

De entre los más comunes en los hogares, podemos destacar a los geckos, en concreto, al gecko leopardo, un pequeño reptil que, por su facilidad para la cría y mantenimiento en cautividad en el terrario, se ha convertido en uno de los exóticos favoritos por los amantes de los reptiles.

"Es el que compra todo el mundo para iniciarse en los reptiles de este tipo", afirma Pilar González-Iglesias, veterinaria y fundadora de la clínica Exovet, perteneciente a la red de clínicas veterinarias VeterSalud. "Su vida media en cautividad es de 15 años pero si están bien atendidos, se reproduce su ecosistema y se los alimenta adecuadamente, pueden llegar a vivir hasta 30 años".

Como la mayoría de reptiles, esta especie de gecko no vive en grupo, por lo que podremos tenerlos solos en el terrario y no echarán de menos a un compañero. "No obstante, si se quiere tener dos también se puede, pero mejor que sean dos hembras, ya que los machos a veces son muy posesivos y es recomendable no juntarlos", añade la experta.

"En cuanto a su carácter, aunque no es tan expresivo como un mamífero, sí reconocen a las personas y tienen muy buen carácter: no muerden, no son nada agresivos y se les puede coger sin problemas", explica González-Iglesias.

Cómo debe ser el terrario de un gecko leopardo

Como los geckos son animales que viven en zonas desérticas o semidesérticas de Oriente Medio, necesitan una estancia con temperaturas bastante elevadas (ellos suelen vivir en la naturaleza a unos 40º). "Sin embargo, como son nocturnos y de día suelen estar en su cueva, con mantenerlos a unos 26º estarían en buenas condiciones", añade la veterinaria. "Pero nunca deben bajar de los 20º. Además, la humedad debería mantenerse entre el 50 y el 70 por ciento".

"Por la noche se mueven mucho por lo que su terrario debe ser espacioso"

"Siempre deben estar en un terrario (nada de jaulas abiertas de barrotes) y, teniendo en cuenta que el animal puede llegar a medir unos 20 centímetros de largo, su estancia debe ser espaciosa ya que por la noche se mueven bastante", detalla. "El mínimo recomendado es que el fondo del terrario sea el doble de la longitud del animal y el ancho cuatro veces la misma".

González-Iglesias explica que para que el gecko se entretenga, es bueno que en el terrario haya varios niveles y recovecos que pueden hacerse colocando elementos como rocas y troncos. "Necesitan de una cueva para resguardarse y dormir durante el día y, para el suelo, arena fina", apunta la experta.

"También es importante que dispongan de un lugar de baño (un cuenco lo suficientemente grande donde puedan meterse) sobre todo por el tema de la muda, ya que el agua les ayudará". añade. "Y, si quieres meter alguna planta, ésta tendrá que ser rasa, sin pinchos, ya que podría rasgar la fina piel que tienen los geckos".

Alimentación y entretenimiento del gecko leopardo

Estos animales son insectívoros, por lo que su dieta se compone exclusivamente de diferentes tipos de insectos como grillos o gusanos. "Cuanta más variedad, mejor", aconseja González-Iglesias. "Además, hay que complementarlo con calcio, minerales y vitaminas que normalmente empolvamos en el insecto".

Pero, ¿cuántos insectos debemos ofrecerles? La veterinaria explica que "un ejemplar joven se alimenta a diario", mientras que un gecko adulto que ya ha terminado su fase de crecimiento lo hará "una o dos veces por semana, lo que coma de una sentada". "Lo que sí es importante es que nos aseguremos de que se lo come, si vemos que no es así, tendremos que retirar el insecto", expresa la veterinaria especialista en exóticos.

Además, hay que ofrecérselos vivos, ya que ese será el mayor entretenimiento que los geckos leopardo necesitarán para cubrir su actividad. "Con tener el terrario con sus recovecos y varios niveles y metiéndole el bicho vivo, será suficiente", asegura.

"Evitaremos elementos con pinchos y nos aseguraremos de que se comen los insectos que les ofrecemos para evitar cortes o mordeduras en su piel"

Problemas de salud más comunes

Por último, para asegurarnos de que le ofrecemos a nuestro gecko un entorno seguro para que viva durante muchos años sin ningún problema de salud, tenemos que conocer qué enfermedades o patologías son más comunes en ellos y cómo evitarlas.

"Los problemas al mudar son muy comunes. No son como las serpientes, que mudan toda la pieza, lo hacen por partes y a veces los restos de piel se les queda retenidos en los dedos, lo que les causa mucho dolor, ya que es como si tuvieran una goma alrededor de los mismos", explica González-Iglesias. "Si vemos que esto ocurre, tenemos que acudir a un veterinario para que los retire".

Por otro lado, como ya hemos mencionado, la piel de estos reptiles es muy fina y delicada, por tanto, están muy expuestos a mordeduras o arañazos de algunos insectos que introduzcamos como alimento en el terrario o de algún elemento decorativo con el que se rasguen.

"Cualquier corte lo detectaremos fácilmente si acostumbramos a cogerlos e inspeccionarlos. En cualquier caso, como ya he dicho, evitaremos elementos con pinchos y nos aseguraremos de que se comen los insectos que les ofrecemos, ya que éstos pueden causarles heridas", añade la experta.

Otro de los problemas más comunes que presentan los geckos es la falta de calcio. "La descalcificación por falta de suplemento puede acortar mucho su vida, ya que no estarán bien nutridos", comenta Gónzalez-Iglesais. "También, un sustrato inadecuado pueden causarle problemas intestinales, por eso es importante conocer el ecosistema natural del gecko y poder reproducirlo".

Aunque son animales muy resistentes que enferman muy poco, hay que saber detectar los síntomas de que algo no va bien. "Si dejan de comer o de defecar, es cuando tenemos que preocuparnos y acudir a un veterinario", concluye la veterinaria de exóticos.