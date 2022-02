Cómo reconvertir un acuario en terrario, ¿es algo recomendable?

Si alguna vez has tenido un acuario y no has sabido qué hacer con él tras perder tus peces o la afición por la acuariofilia, la siguiente idea podría resultarte interesante. ¿Qué tal si lo convertimos en un terrario y le damos un toque decorativo a nuestro hogar? De hecho, se trata de una búsqueda frecuente en Internet.

A pesar de que es un pensamiento muy común la idea de transformar un acuario en un terrario para animales como serpientes, arañas o iguanas, los expertos no recomiendan que este recipiente, pensado para peces, se recicle de esa manera, ya que el coste sería muy alto y no terminaría de ser seguro para los animales. Además, también pueden estar compuesto solo de plantas. Pero, ¿por qué no podemos reutilizarlo para tener más animales?

Reconversión no apta para reptiles o insectos



Sonia Crespo, Auxiliar Técnico de Parques Zoológicos y Acuarios explica a 20 Minutos que "un acuario está diseñado solo para ser estanque, es decir, solo puedes llenarlo de agua". "Para tener reptiles o insectos necesitas una buena ventilación. Un acuario solo tiene una tapa en la parte de arriba y no hay ningún cierre de seguridad. Incluso haciéndole agujeros, una serpiente, por ejemplo, podría empujar la pieza y escapar", detalla.

Una serpiente en un terrario. WIKIMEDIA COMMONS

"Tendríamos el mismo problema con insectos como arañas o bichos palo, que se escaparían por los huecos de la ventilación. Al final, adaptarlo correctamente para albergar animales costaría mucho más dinero y esfuerzo que adquirir un terrario de segunda mano o incluso nuevo", cuenta Crespo.

Sin embargo, la auxiliar de zoológicos admite que sí puedes reciclarlo para crear un terrario y tener un ecosistema de plantas "siempre y cuando tengas una buena iluminación y le llegue la ventilación suficiente", advierte.

Ahora que sabes los motivos por los que no debes reciclar tu acuario como terrario, recuerda que siempre puedes utilizarlo para plantas y que, si realmente lo que quieres es adquirir un animal para el mismo, consultes una tienda especializada o recurras a aplicaciones de objetos de segunda mano, donde seguro que encuentras el terrario perfecto para la mascota que buscas.