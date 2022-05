Aunque resulte menos común, mucha gente tiene serpientes como animal de compañía en casa. Al igual que podemos en hogares ver arañas, iguanas y bichos palo, las serpientes son un animal atractivo para muchos y muchas. Pero, ¿sabemos realmente como cuidar de estos animales correctamente? Los animales exóticos siempre suponen un reto especial y hay que ser extremadamente responsables a la hora de informarse previamente y asegurar un habitat y cuidados adecuados.

"Al ser reptiles, requieren de unas condiciones muy específicas para vivir, por eso se las tiene en terrarios, espacios donde puedes tener muy controlados los que llamaríamos factores climáticos", explica Pilar González-Iglesias, veterinaria y fundadora de la clínica Exovet, perteneciente a la red de clínicas veterinarias Vetersalud.

Temperatura, luz y humedad, los factores clave

Tal y como explica la veterinaria, en primer lugar tenemos que tener controlada la temperatura de nuestro terrario, acorde con la especie de serpiente que tengamos, ya que dependerá qué tipo de reptil sea. "En general, la temperatura ideal media está en los 28 grados", comenta.

"También tenemos que tener especial cuidado con la humedad, sobre todo si se trata de una especie tropical; y por último, es fundamental la presencia de luz ultravioleta, aunque hay distintos grados de esta luz, dependiendo, de nuevo, de la especie de serpiente que tengamos", explica González-Iglesias.

La veterinaria también menciona que la disposición del terrario en sí también cambiará, según se trate de una especie arborícola o no. "En estos casos tendrá que estar en vertical en vez de horizontal y tendrá que contar con algún árbol para que repte sobre él", detalla.

"Pueden necesitar también arena (si son serpientes del desierto), más o menos vegetación... Y el noventa por ciento de ellas necesitan un lugar donde esconderse, ya que la mayoría pasar mucho tiempo metidas en cuevas o debajo de un tronco", añade. "En resumen, hay que intentar convertir el terrario en su ecosistema natural, lo máximo posible".

Alimentación y estimulación

En cuanto a su alimentación, la veterinaria explica que las serpientes que más tenemos en casa son carnívoras, por lo que su dieta suele basarse en ratones o ratas. "También hay serpientes piscívoras, que tendrían que tener una parte del terrario con agua y peces vivos; y existe otro grupo que se alimenta de huevos, las ovíparas, a las que normalmente les damos huevos de codorniz", detalla.

"Las puedes acostumbrar también a comer ratones muertos, que es lo que hace mucha gente a la que le da pena ofrecérselos vivos, pero, por ejemplo, cuando son pequeñas hay que alimentarlas con pinkies, ratones recién nacidos a los que llamamos así porque no tienen pelo y son de color rosa", cuenta González-Iglesias.

Por otro lado, la gran pregunta que nos solemos hacer cuando nos planteamos tener uno de estos reptiles en casa es ¿hasta qué punto tenemos que interactuar con ellas? Según la experta en animales exóticos, "el estímulo de las serpientes es la alimentación, por eso es mucho mejor ofrecerles ratones vivos para que tengan que cazarlos. Más allá de eso, no necesitan ningún otro entretenimiento, son animales tranquilos".

"Otro aspecto importante es que, si nos preocupa que no estén sanas o les ocurra algo, hay que saber que el principal síntoma que presentan es que dejan de comer", cuenta la veterinaria. "Por lo general se alimentan una vez por semana, todo lo que puedan y hasta que defecan no se les vuelve a dar nada. Si cuando les ofreces esa toma no comen, debes acudir al veterinario".

¿Son realmente adecuadas y seguras?

A pesar de ser animales que no requieren de mucho esfuerzo, más allá de mantener el terrario en las condiciones adecuadas para ellas, las serpientes siguen inspirando respeto a muchos. ¿Son realmente adecuadas para tener en el hogar y no debemos temerlas? Según González-Iglesias, "depende de la serpiente".

"Cuando se habla de serpientes hablamos de un rango muy amplio ya que hay muchas especies. Obviamente, serpientes venenosas o muy grandes no son adecuadas para tener en el hogar, ya sea por el peligro que conlleva o porque no podemos proporcionarles un espacio adecuado para vivir", explica. "Pero los colúbridos, que son serpientes más pequeñas y no venenosas, sí están permitidas como mascota", concluye.