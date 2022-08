El amor hacia los animales que siente David Dorado le viene desde muy pequeño. La educación que le dieron sus padres y su entorno familiar fueron solo unos de los factores que han llevado a este policía de Madrid a proteger los derechos de los más indefensos. Algunas veces lo hace desde sus turnos nocturnos en la Policía Municipal de Alcorcón y, en su tiempo libre, lo hace a través de sus investigaciones y formación como miembro del grupo de trabajo de Prevención y erradicación del maltrato animal del Colegio Profesional de Criminología en la Comunidad de Madrid (CPCM).

Cuando se habla de violencia dentro del ámbito del hogar, a menudo nos olvidamos de un miembro importante de la familia: los animales de compañía, que, a menudo, son una víctima más. Por eso Dorado lleva años analizando a las mascotas como víctimas de violencia doméstica.

Y, ¿de dónde le vino la idea?Bueno, cuando tuve que elegir el tema para el Trabajo de Fin de Grado (TFB), una compañera mía de la Policía Nacional que también colaboraba con una protectora me comentó sobre la relación entre violencia de género y el maltrato animal. Fue un tema que me gustó mucho y quise desarrollarlo.

Entonces, si se es víctima, ¿podemos acudir a la policía alegando que este maltrato animal se está produciendo?Ojalá pudiera decir que las denuncias de maltrato animal se toman en serio al 100%, pero todavía no es así. También hay que hacer un trabajo de información y formación dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Igualmente, desde que se creó la Dirección General de los Derechos de los Animales, cuando estamos ante un caso de violencia de género y la mujer no puede ir con el animal a un refugio, podemos recurrir al programa VioPet, una red de casas de acogida.

¿Y en los protocolos policiales no se pregunta por el animal?No. Nunca preguntamos si hay un animal doméstico. Muchas veces está por ahí y no caemos en que es otra víctima más o que puede serla. Habría que implementarlo en los protocolos, especialmente ahora que cada vez hay más animales en las familias y menos niños.

Cambiando de tema, ha publicado recientemente un artículo sobre las peculiaridades del maltrato animal en verano donde habla de la influencia del clima en la comisión de hechos delictivos. ¿Existe una relación entre el maltrato animal y la temperatura?Yo pensaba que sí había más incidencia de abandono en verano y después de las vacaciones, pero el estudio de la Fundación Affinity afirma que no es así y que cuando más aumenta la misma es al final de la temporada de caza (en febrero) y cuando se producen las camadas de gatos no deseadas (primavera). Sin embargo, yo creo que sí que se abandonan más animales porque se ven más perros sueltos por las carreteras o gasolineras. Al final, cada temporada tiene sus factores, en verano estamos más expuestos a ciertos delitos como el hurto, por ejemplo, creo que con los animales pasa igual.

Para terminar, ¿la policía se hacer cargo si llamamos informando de que hemos encontrado un animal abandonado?Tiene que personarse sí, ya que podemos estar ante un delito al no saber si se ha escapado o si se ha abandonado. Si ves a un animal con síntomas de no estar bien cuidado o de inanición, hay que investigarlo. Es fundamental reflejar que el maltrato animal es un delito que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen que atender.



Yo recomiendo avisar al 112, porque ahí quedan registradas las llamadas y, si has solicitado un servicio y no te lo han facilitado, puedes poner una reclamación.​