"Es muy importante detectar la violencia de los niños sobre las mascotas, porque puede ser indicativa de muchas cosas"

Cuando se habla de violencia dentro del ámbito del hogar, a menudo nos olvidamos de un miembro importante de la familia: los animales de compañía, cuando a menudo son una víctima más. David Dorado, policía local y criminólogo, sí ha pensado es estas víctimas ignoradas y, a través de una encuesta -que forma parte del trabajo de fin del master de Intervención victimológica y criminológica que está terminando- está analizando el animal doméstico como víctima de la violencia doméstica. A la espera de sus conclusiones finales, nos contó algunas cosas interesantes sobre un tema en el que es un gran experto.

David Dorado Policía Municipal de Alcorcón (Madrid). Graduado en Criminología y Máster en Perfilación Criminal y Análisis de la Conducta. Coordinador del Grupo de Trabajo de Maltrato Animal del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid

Cuando escuchamos el término violencia intrafamiliar, doméstica… no se piensa en los animales, ¿por qué?

La gente que no tiene mascota o que no tiene mucho interés en los animales, ni siquiera lo valora, y es muy difícil explicarle a una persona que no tiene animales en casa o que no le gustan que para los que sí los tenemos los consideramos parte de nuestra familia, un miembro más. El maltrato animal está penado, existe un delito específico. Lo que ocurre es que no hay ningún artículo que hable del maltrato animal dentro del ámbito doméstico, y el animal tampoco está incluido entre las posibles víctimas de un delito de violencia doméstica, cuando el resto de miembros sí lo está.

¿Hay datos de animales maltratados en España dentro del hogar?

No, no hay datos porque no hay casi estudios, no hay trabajos. El único estudio que se ha llevado a cabo es el estudio DOMPET, que realizó la doctora Núria Querol en Barcelona, y es un estudio que relaciona violencia de género y maltrato animal, pero datos oficiales no hay, no se recogen. En el sistema VioGen, que es programa que se utiliza para valoración de riesgo de violencia de género, una de las opciones es si el maltratador ha ejercido violencia sobre animales u objetos, o sea, que lo ponen al nivel de los objetos Y lo han incluido recientemente, porque antes ni siquiera estaban incluidos los animales.

"La violencia hacia las mascotas puede ser directa -la que se ejerce sobre el animal- o instrumental, que consiste en coaccionar a otro miembro de la familia, con hacerle daño al animal"

¿La violencia hacia los animales se da cuando hay violencia entre los humanos o hay también un tipo de violencia dirigida principalmente a ellos?

La violencia les afecta como a cualquier otro miembro de la familia. El tipo de violencia que sufren puede ser de dos maneras. Por un lado, una violencia específica hacia ellos, cuando el maltratador expresa su ira y su agresividad directamente sobre él. Por otro, lo que se conoce como violencia instrumental, que consiste en coaccionar a otro miembro de la familia, ya sea la mujer o el niño, con hacerle daño al animal para conseguir lo que él quiere. Además, también son víctimas indirectas, porque si el agresor maltrata a la persona que cuida del animal, o esta se va a una casa de acogida o tiene que abandonar el hogar y no se puede llevar al animal, eso repercute de manera negativa en el animal.

¿La violencia hacia las mascotas puede ser un indicador fiable y temprano de otras situaciones de violencia?

Sí, porque muchas veces el maltrato se inicia por el miembro más débil de la familia, que puede ser el niño, la mujer, pero también los animales. Además, es muy importante detectar la violencia que ejercen los niños sobre las mascotas, porque puede ser indicativo de muchas cosas. Por ejemplo, de que en su casa un miembro de la familia está ejerciendo violencia sobre otros, o sobre el propio niño. Este niño ha aprendido la conducta a través de lo que se llama el aprendizaje vicario, y repite lo que está observando en casa sobre el miembro más débil. Además, es que puede incluso ser indicador de bullying, y muy fácil de observar.

Algunos estudios en Estados Unidos apuntan a que hasta el 80% de las mujeres que estaban en casa de acogida por violencia machista afirmaban que sus mascotas también habían sufrido violencia por parte de sus parejas. ¿Esto es extrapolable a España, la relación es tan clara?

Sí, y el estudio DOMPET del que te hablaba también lo refleja. El estudio que estoy llevando a cabo yo es muy limitado todavía, pero en las respuestas ya pueden observarse cómo personas que han sido maltratadas dentro del ámbito familiar y han sufrido violencia de cualquier tipo, ya sea física o psicológica, refieren que su animal también la ha sufrido.

¿Qué otras cosas está observando?

Una es que hay la violencia viene de muchos lados no sólo del hombre a la mujer y al perro, también de hijos a madres y al perro… es muy interesante. Todavía está activa y espero que la responda más gente. Yo invito a la gente a que participe desde aquí, porque, además de para mi estudio, puede servir de desahogo para mucha gente que haya sufrido cualquier tipo de violencia en casa.

Según sus investigaciones, cuando se produce violencia hacia un animal de compañía, ¿quién suele ser el maltratador, el perfil del maltratador de mascotas?

Aunque, como he dicho, estoy observando que la violencia puede venir por muchos lados y tengo que analizar porcentajes, el perfil predominante suele ser el mismo que el de la violencia de género, el hombre que maltrata a la mujer y que, a su vez, maltrata a su mascota. Y muchas veces se trata de una violencia instrumental, para controlar a todos los miembros de la familia ejerciendo violencia hacia el animal.

"El perfil predominante suele ser el mismo que el de la violencia de género, el hombre que maltrata a la mujer y que, a su vez, maltrata a su mascota"

En su opinión, ¿deberían los animales ser considerados como víctimas de violencia doméstica?

Sí, por supuesto. Es un miembro más de la familia, también sufre la misma violencia y deberían tener la misma protección. Por suerte, el concepto de los animales dentro de la sociedad está cambiando, y cada vez se habla más incluso de familia interespecie.

¿Cómo cree que se debería abordar este tema?

Sobre todo, tendría que haber un cambio legislativo. El primero, cambiar el código civil para que los animales dejen de ser considerados objetos y pasen a ser seres sintientes, como ya ocurre en otros países de Europa. Y después, modificar el código penal para que los animales entren dentro del concepto de familia, que estén dentro del Viogen con un apartado específico, que las penas sean las mismas si se maltrata a un animal que si se maltrata a otro miembro de la familia, que dentro de la violencia de género sea un agravante…

Bueno, y también más formación y concienciación de la Policía. Yo que soy policía noto que cuando acudimos a un domicilio por una denuncia de violencia, los policías preguntan por la mujer, los niños, las personas que viven en casa… pero no caen en preguntar por los animales que hay en casa. No porque no les preocupe, sino porque no han recibido la formación, no están en el protocolo… Cambiar esto sería importante, ya no solo para el animal, sino también para el resto de miembros de la familia porque, como hemos dicho, puede ser un indicador de que hay más violencia.