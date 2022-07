Dolores Delgado ya tiene su retrato oficial en el Ministerio de Justicia: "Quiso aparecer con el traje que llevó en la exhumación de Franco"

El retrato oficial de la exministra de Justicia Dolores Delgado, obra de la artista catalana Rita Martorell, forma ya parte de la galería de exministros del Ministerio de Justicia. Para su realización, Delgado, que estuvo al frente de la cartera entre junio de 2018 y enero de 2020, posó cada semana durante seis meses en el estudio en Madrid de Martorell.

El retrato se terminó de pintar en la primavera de este año, poco antes de que se agravasen los problemas de salud que llevaron a Delgado a dimitir como fiscal general del Estado el pasado día 19.

Durante la presentación del retrato en el Ministerio, Delgado señaló que no conocía personalmente a la artista, y que lo hizo a través de su pareja, Baltasar Garzón, cuyo retrato había pintado asimismo Martorell.

La exministra de Justicia Dolores Delgado, durante una de las sesiones de posado para su retrato oficial, obra de Rita Martorell. RITA MARTORELL

La exministra decidió aparecer en el retrato con el mismo traje que llevó en la exhumación de Franco, el 24 de octubre de 2019. Según explicó Martorell en El Confidencial, Delgado "tenía muy claro que quería quedar perpetuada con el vestido que llevó para la exhumación. Era un símbolo que quería que permaneciera, porque consideraba que era historia y que ella lo había vivido, y quería que así perdurara, simbólicamente, en el retrato de su mandato como ministra".

El actual secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, acompañó a Delgado en la ceremonia en la que se procedió al descubrimiento y posterior colocación del retrato oficial, y destacó que se trata de una tradición que se remonta "más allá del siglo XIX".

Dolores Delgado, por su parte, se mostró "muy satisfecha" con el trabajo de Rita Martorell y explicó que la elección de la artista fue una decisión muy reflexionada: "Es una gran responsabilidad porque va a perpetuar tu imagen, pero no es la tuya, es lo que has hecho a lo largo de un mandato en el Ministerio durante el tiempo que has ejercido esta altísima responsabilidad", dijo.

De izquierda a derecha, la subsecretaria de Justicia, Ana Sánchez; la exministra de Justicia Dolores Delgado; el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez; y la artista Rita Martorell, durante la ceremonia de descubrimiento del retrato oficial de Delgado. MINISTERIO DE JUSTICIA

"Yo quería que fuese una mujer creativa que interpretase más que copiase una imagen, y opté por Rita Martorell porque había visto alguna de sus obras, y especialmente los retratos tienen mucha fuerza y energía", añadió Delgado.

"Cuando la conocí —continuó Delgado— me gustó, me pareció una mujer tímida, una artista no opulenta, muy respectuosa con lo que yo le iba contando, muy sensible, que no exterioritzaba mucho su forma de ser, pero sí que era muy observadora, y a mí me gusta mucho la gente que es así, que no se queda con la imagen exterior, sino que bucea y llega al alma, para bien o para mal".

El retrato, de estilo realista y conceptual con influencia expresionista, tiene como fondo la frase en latín Iustitia regnorum fundamentum (la justicia es el fundamento del reino), "una frase que me gusta mucho de la jurisprudencia", señaló Martorell. "Dolores Delgado se ha mostrado en el estudio como una persona muy austera y sencilla, muy natural", añadió la artista.

Un mandato polémico

Dolores Delgado dejó una prestigiosa carrera fiscal centrada en la lucha contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional para ser ministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez, una etapa que estuvo rodeada de polémicas y con duras críticas desde el PP, tras difundirse unos audios grabados durante una comida junto al comisario José Villarejo, y también por su actuación durante el juicio del procés. La polémica se acrecentó al pasar directamente del Ministerio a la cúpula de la Fiscalía, un nombramiento rechazado por la mayoría de la carrera al temer una pérdida de independencia y de imparcialidad.

El pasado 19 de julio, Delgado presentó por sorpresa su renuncia como fiscal general del Estado por motivos de salud, después de haberse sometido en abril a una compleja operación de columna para eliminar un quiste sinovial que comprimía el conducto de dos vértebras y una fractura de la faceta articular de una vértebra.

La actual titular de Justicia, Pilar Llop, explicó que los médicos advirtieron a Delgado de que su salud estaba "en riesgo" y le recomendaron "tranquilidad y evitar tensiones".