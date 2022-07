Lydia Lozano no está pasando por su mejor momento en Sálvame. Siendo quizá la más sentida de todos los colaboradores, la más emocional, estos últimos meses están siendo complicados. Entre su lesión, su explosión en la Sálvame Fashion Week o sus enfrentamientos con Kiko Matamoros, Lydia no tiene un segundo de descanso.

A raíz de todos estos encontronazos, se está construyendo una imagen de diva que cada vez gusta menos entre sus compañeros, y la última vez ha sido al rodar el programa especial homenaje a Las Chicas de Oro: Las Chicas de Borrego.

Lydia se mostró desde el principio muy diva y muy altiva, y así ha quedado demostrado en varios audios que ha filtrado Sálvame. "Lo de la ropa no es una toma falsa. No me pude probar nada. Nos quitaron la sala porque no la habían pedido. Nos cambiamos en los pasillos. Fue indecente".

Homenaje de Sálvame a la mítica serie ‘Las chicas de oro’ que cumple 30 años, dirigida por Carmen Borrego y titulada ‘Las chicas de Borrego” #yoveosalvame pic.twitter.com/gfe1bra5xo — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 25, 2022

Pero no fue su única queja. En un momento del rodaje, tenía que besar a Pipi Estrada (con el que tuvo una historia hace muchos años en un 600), pero ella se negó en rotundo. "No voy a besar a Pipi. Me muero antes".

Pipi, ante esas declaraciones, ha querido contestar con su particular sentido del humor. "Ese día me limpié los dientes 14 veces. Cuando estuvimos en el 600... yo lo puntuaría como un 11. La recuerdo con una exuberancia que me gustaba mucho y una piel muy sedosa".