Nuevo desastre en 'Sálvame': Lydia Lozano se rompe el brazo tras una aparatosa caída en su casa

La mala suerte se ha cebado con Sálvame. O eso, o alguien ha echado un mal de ojo al programa, porque desde que ha empezado 2022 no dejan de suceder desastres, a cada cual peor. Si aún los colaboradores estaban recuperándose del accidente de Belén Esteban en directo, por el cual se rompió la tibia y el peroné, ahora tienen que lamentar otra baja de última hora: la de su compañera Lydia Lozano.

Tras comenzar Sálvame Naranja, Terelu Campos ha mirado a cámara con una seriedad implacable y ha dado la noticia que nadie esperaba: "Nuestra compañera Lydia Lozano se ha roto el radio". Mientras, en pantalla, hemos podido ver la radiografía del brazo de la periodista.

"Lydia Lozano se ha caído en su casa y se ha roto el radio. Se ha roto el brazo. Estaba de pie, tratando de ponerse la bota, ha perdido el equilibrio y claro", ha explicado Terelu ante el asombro de todos los colaboradores que han acabado por tomárselo a broma. Y es que la mala suerte les persigue. ¿Quién será el siguiente en sufrir un accidente en el programa? Casi parece el comienzo de una película de terror.

Lydia ahora tendrá que guardar reposo y esperamos que se recupere pronto y pueda regresar cuanto antes al programa para seguir dándonos momentazos... o para volver a bailar su famoso Chuminero.

Lydia Lozano: "Estoy muy agobiada"

Lydia Lozano, entre lágrimas MEDIASET

Tras desvelar el accidente de Lydia, la periodista ha entrado en directo en el programa para contar de primera mano lo que le ha pasado. "Estoy muy cabreada, con mucho dolor. Estoy superagobiada. Yo con lo independiente que soy... y voy a tener que ser dependiente ahora".

"El traumatólogo me ha dicho: 'te has roto el radio. Pero no te tengo que operar'. 40 días tengo que estar. Me han dicho que los dedos se pueden poner negros y que me quite el esmalte de las uñas", ha dicho entre lágrimas.