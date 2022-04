Los colaboradores de Sálvame siguen sufriendo las consecuencias de la nueva edición de Supervivientes. Si Belén Esteban se lesionó recreando una prueba del popular concurso, ahora le ha tocado a Lydia Lozano, que ha tenido que enfrentarse a una de sus fobias más fuertes: los gusanos.

Tras una prueba al comienzo del programa en el que los colaboradores tenían que cazar peces en una piscina hinchable, Lydia Lozano, Kiko Hernández y Carmen Borrego han perdido y han acabado en la Playa Fatal del plató, sin asientos, con humo... y con lluvias de gusanos.

Y, en cuanto han caído los primeros, Lydia Lozano ha entrado en pánico al ver que estaban vivos, y ha salido corriendo literalmente del plató, sufriendo entre gritos. Jorge Javier, bromista y malvado a partes iguales, ha tratado de meterle uno de los gusanos por el vestido, lo que ha provocado que Lydia casi de desnude en directo.

"Están vivos, mira cómo se mueve. No quiero pisar un gusano. ¡No quiero! Yo me quiero ir de aquí", ha chillado continuamente la periodista, tratando de huir de Jorge Javier o Kiko, que no dejaban de perseguirla, tratando de meterle gusanos entre la ropa.

Lydia Lozano siendo un jodido SHOW todos los días en @salvameoficial 🤣🤣👏🏼👏🏼 #yoveosalvame pic.twitter.com/kzglh1Y2ET — DramaIntensa 🥚🦉 (@DramaIntensa) April 26, 2022

"No puedo con ello. Tengo una fobia horrible. Y todo tiene una explicación. Una noche me metieron en mi cama un montón, para regar el césped. Y cuando me metí en la cama, eso estaba lleno de gusanos. Luego tengo pesadillas. Esta fobia me viene desde pequeña", ha relatado Lydia entre gritos y sollozos.

Lydia Lozano, sufriendo en directo MEDIASET

Tras la angustia pasada, Lydia Lozano se ha tomado con humor la situación y, protegiéndose con una esterilla para que no le cayeran más gusanos en la cabeza, ha seguido el programa desde Playa Fatal.