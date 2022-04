Belén Esteban, "emocionalmente devastada" tras romperse la tibia y el peroné en su caída en 'Sálvame', anuncia que la tienen que operar

Belén Esteban no gana para disgustos. España entera contuvo el aliento este lunes cuando fue testigo de su aparatosa caída en Sálvame. Haciendo una prueba de resistencia en el programa para emular a Supervivientes, la colaboradora resbaló y se rompió la tibia y el peroné.

Durante varios minutos en los que nadie sabía muy bien lo que había pasado, la tertuliana no dejaba de quejarse por el dolor y repetía una y otra vez: "No me tendrán que operar, ¿no? Que no me operen".

Para su disgusto, desde Sálvame ha confirmado Jorge Javier Vázquez que Belén Esteban había hablado con el programa para anunciar no solo que finalmente la tendrán que operar, sino que será casi de manera inminente.

"Belén está emocionalmente devastada", ha revelado el presentador. "Ha tenido que dormir en el sillón porque no podía subir las escaleras. No coge el teléfono a nadie porque no tiene ánimos". Esta nueva información ha pillado a todos sus compañeros por sorpresa, y le han mandado ánimos desde plató para que se recupere pronto.

"Yo estuve viviendo con Belén Ro cuando se rompió la pierna y es un coñazo, la verdad. Es muy difícil, porque no puedes valerte", ha relatado Kiko Hernández.