Las imágenes inéditas del accidente de Belén Esteban: de sus gritos de dolor a la ovación a su salida en silla de ruedas: "¡Llama a Miguel!"

Sustazo este lunes en Sálvame que ha acabado con Belén Esteban en el hospital con fractura de tibia y peroné. El espacio de Mediaset, que quería promocionar el estreno de Supervivientes haciendo una prueba de fuerza y resistencia a sus colaboradores, vio cómo su colaboradora estrella sufría un percance haciendo la prueba.

Subidos a un banco, tenían que agarrarse a una barra metálica colgada del techo y aguantar el máximo tiempo posible sin tocar el suelo. Al momento de comenzar el cronómetro, Belén Esteban, la primera en intentarlo junto a Lydia Lozano, se resbaló y cayó y al suelo con fuerza. "Me he roto el hueso, lo he notado", sollozaba Belén.

Más tarde, el parte médico constataba las malas noticias: rotura de tibia y peroné y de seis a ocho semanas de baja.

El propio programa quiso enseñar los momentos que no se vieron, ya que se fue a publicidad. Ya con los médicos en plató, la colaboradora, en el suelo, grita: "¡Llama a Miguel!". Visiblemente dolorida por el golpe y la fractura, a la colaboradora le dicen que le van "a pinchar algo para el dolor" y ella asegura que "aguanta el dolor" y pide que le dejen sentarse.

Imágenes de Belén Esteban después de su caída y su salida del plató en silla de ruedas durante la publicidad 😢💔 #YoVeoSálvame pic.twitter.com/pSlbloftrb — Diego 🧸 (@diegobferrandez) April 25, 2022

Entre todos le ayudan a levantarse y a sentarse en una silla en la que abandonó el plató, con el pie en alto y ante la ovación del público.