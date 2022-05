Lydia Lozano amenaza con no participar en la 'Sálvame Fashion Week': "¿Qué necesidad tengo yo de hacer esto?"

Todos sabíamos que, desde que se anunció la Sálvame Fashion Week, habría algún drama en el último momento. En las apuestas estaba claramente Lydia Lozano, y al final, tras su rifirrafe con Ana María Aldón, la colaboradora ha acabado por explotar.

Sálvame ha comenzado con Lydia Lozano encerrada en un coche, entre lágrimas, y con Valldeperas tratando de convencerla para participar en la Sálvame Fashion Week. "Fue muy feo cómo se portaron Jorge Javier y Kiko Hernández. No se me tiene que decir que tengo chepa ni nada. Me parece indecente empezar una Sálvame Fashion Week con un mono negro".

"Yo tengo una imagen y no quiero venir aquí a jodérmela. No me apetece. He traído zapatos. No sé ni cómo voy. No hemos ensayado. ¿Puedo ser humana? ¿Puede no apetecerme?", ha explotado Lydia, llorando desconsolada. "A Kiko Hernández se la suda todo. Pero cuando aquí viene una chica con problemas, todos diciendo que hay que cuidarla. Cada uno tenemos nuestros complejos, ¿vale?".

Lydia Lozano estalla contra Sálvame, Kiko Hernández y Jorge Javier y no quiere desfilar en la Sálvame Fashion Week 😳🥺💔#YoVeoSálvame pic.twitter.com/xTWnakCa6C — Diego 🧸 (@diegobferrandez) May 25, 2022

Todo ha venido a raíz de un rifirrafe entre Ana María Aldón y Lydia Lozano. La colaboradora quería ver sus trajes antes de llegar el día de la gala, pero no ha habido oportunidad. Y Kiko Hernández y Jorge Javier vacilaron a la periodista con sus exigencias.

Kiko Hernández se ha enfadado mucho y ha dejado claro cómo veía la actitud de Lydia. "Aquí toda la vida hemos hecho mofa de todo. Llevamos 13 años riéndonos de nosotros mismos. Pero a esta señora de repente no le viene bien, ¿no? ¡Venga ya!".

Jorge Javier ha optado por ponerme el mono negro que Lydia no quería ver ni en pintura y ha ido a buscar a Lydia fuera de plató, encontrándosela sentada en una esquina, llorando. "Te has pasado conmigo tres pueblos. Me duele tanto que te metas conmigo... Llevo unos días que no me apetece nada. Dejad que me vaya a mi casa. No estoy motivada".

Pero, tras una conversación mezclando bromas y llantos, Jorge Javier ha conseguido convencerla para que volviera a entrar en el programa y que aceptara desfilar en la Sálvame Fashion Week.