La guerra entre Kiko Matamoros y Lydia Lozano sigue en su punto álgido. El colaborador de Sálvame ha vuelto muy peleón de su paso por Supervivientes y la ha tomado con Lydia Lozano, acusándola de usar a su novia, Marta López Álamo, para sonsacarla información.

De hecho, Matamoros ha dejado caer varias veces la existencia de unos audios que podrían hundir la carrera de Lydia Lozano, algo que ha hecho la periodista explotara. "¿Qué audios tienes que me puedan perjudicar?".

"Lo de que tenías audios lo has dicho muchas veces, y como a mí no me gusta estar atada de manos y pies, saca la soga ya. Pregúntale a Marta cómo ha sido mi actitud con ella, que cuando ha estado mal ha hablado hasta con Charlie. Yo por mi parte he respetado a Marta. De lo que sé yo, habría contenido para este programa durante una semana".

Y, para sorpresa de todos, María Patiño ha tomado partido en la batalla, poniéndose del lado de Lydia Lozano. "Marta se ha desahogado con más gente, de ti y de tus hijos. Es una chica joven e inexperta. Ha habido personas que no hemos querido decir nada. Ella de forma pública se comportaba de una totalmente forma diferente".

El programa ha dado permiso a Kiko Matamoros para que desvelara el contenido de los audios, y la propia Lydia Lozano también. Pero en el último momento se ha negado a revelarlos. "No son míos y los terceros que están implicados no quieren. Entienden que es injusto lo que he hecho".