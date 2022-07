Caso único de curación funcional del VIH: una paciente de Barcelona lleva 15 años con el control absoluto sobre la replicación del virus

Una paciente fue diagnosticada hace quince años con un cuadro de infección aguda por el VIH y fue incluida en un ensayo clínico con tratamiento antirretroviral durante nueve meses. Ahora, sin haber tomado medicación desde entonces, tiene un control absoluto del SIDA y presenta una carga viral indetectable, por lo que no puede contagiar por la vía sexual, según ha dado a conocer el Hospital Clínic de Barcelona.

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como SIDA, es una infección provocada por el VIH que pone en riesgo la vida de las personas que lo contraen al dañar su sistema inmunitario, puesto que interfiere con la capacidad del cuerpo para luchar contra infecciones y enfermedades. Gracias a los avances en el tratamiento, se ha logrado cronificar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas infectadas

El caso ha sido presentado en la Conferencia Internacional del Sida 2022, en Canadá, y aportó diferencias a otros casos conocidos de pacientes de Berlín y Londres, en los que se logró una curación absoluta del sida porque el virus desapareció tras un trasplante de células madre para tratar las enfermedades hematológicas que padecían.

El estudio describe los mecanismos inmunológicos de una mujer que confieren un control absoluto de la replicación del VIH durante más de 15 años. "La paciente no tenía factores genéticos clásicos asociados con el control del VIH, no era una controladora de élite de la enfermedad y aún más, presentó una primoinfección grave, algo que no es habitual tampoco en los controladores postratamiento", ha señalado Josep M. Miró, investigador del caso.

El virus había quedado indetectable poco después de comenzar el tratamiento de la mujer, por lo que pararon el tratamiento. A pesar de que el tratamiento antirretroviral es efectivo en la supresión de la replicación, el virus persiste en los reservorios y se recupera tras suspender la terapia. Sin embargo, el SIDA no ha vuelto a aparecer en el organismo de la paciente.

Hay pocas personas que mantienen cargas virales indetectables sin tomar medicación. "La gran novedad del trabajo es que hemos caracterizado a las células que consiguen el control del virus", explica Núria Climent, siendo las células 'natural killer', que forman parte del sistema inmune innato y constituyen la primera línea de defensa frente a diferentes patógenos; y los linfocitos T CD8+, que juegan un papel clave en la defensa de las células frente a virus y bacterias.