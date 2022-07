La hermana de Miguel Ángel Blanco defiende que "no es ético ni moral" pactar con quienes no condenan el terrorismo de ETA

Este 2022 se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco que, a manos de la banda terrorista ETA, encontró la muerte el 13 de julio de 1997. El secuestro del político español supuso que la población española, sobre todo en Ermua (Vizcaya), se levantase contra las acciones de los terroristas.

Este lunes, El programa del verano ha recordado la movilización social que se llevó a cabo en España al conocer la noticia del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Así, los colaboradores han estado de acuerdo en la deplorable actitud de los sacerdotes que apoyaron los atentados de ETA.

"La Iglesia del País Vasco fue, en gran medida, repugnantemente cómplice del terrorismo de ETA y hay que decirlo con todas las letras. Espero que se vayan al infierno todos los curas y obispos que estuvieron del lado de los malos y no del lado de las víctimas, de los buenos y de los que defendían la democracia y la libertad", ha destacado Eduardo Inda.

El matinal ha contado, además, con una conexión en directo con Marimar Blanco, hermana del político asesinado. La mujer ha explicado que ahora, 25 años después, pese a que son "días complicados y difíciles", está muy agradecida a la sociedad y los medios de comunicación por "recordar la figura de Miguel Ángel y todo lo que nació después del secuestro".

De la misma manera, Marimar ha apuntado que este aniversario es más complicado porque sus padres han fallecido. "Me faltan tres partes muy importantes de mi vida", ha relatado la mujer que, además, ha comentado cómo vivió la noticia del secuestro de su hermano.

"Jamás voy a perder el gesto de mirar continuamente el reloj, que iba marcando los segundos que los terroristas le iban arrebatando a mi hermano. No podíamos permitir que el futuro de un joven solamente tuviera 48 horas. Recuerdo que en estos momentos estaba ya en el avión porque en ese entonces yo estaba viviendo en Londres. Yo me enteré por una llamada el día 10 de julio por la tarde", ha comentado Marimar.

"Un amigo me dijo que llamase a casa porque mis padres hacía días que no sabían nada de mí. En ese momento, me extrañó porque no teníamos móviles y no era tan fácil comunicarte con tus padres. Yo había fijado los domingos para llamar a mi casa, hablaba con mis padres y mi hermano por la noche. El domingo anterior había sido la última vez que había hablado con mi hermano y habíamos quedado que en agosto él vendría a Londres para conocer la ciudad", ha recordado la mujer.

Marimar ha explicado que llamó a su casa pensando que a su padre, que era albañil, le había podido pasar algo en su trabajo. Mi madre, llorando, me dijo: "ETA ha secuestrado a tu hermano". La mujer ha confesado que, en ese instante, se sintió en shock y no fue consciente de la realidad hasta que llegó a Ermua, donde la población se agolpaba en las calles clamando por la libertad de Miguel Ángel Blanco y portando pancartas con el lema "Miguel, te esperamos".

"Mi hermano lo era todo para mí. Era mi confidente. Las cosas que no podía hablar con mis padres, las hablaba con él. Era demasiado protector conmigo, pero es algo que ahora echo mucho de menos", ha agregado Marimar.

Tras su relato, la mujer ha destacado la labor de la embajada española en Londres. Sin embargo, también ha mandado un mensaje a la clase política actual: "Por mucho que algunos digan que esto ya ha pasado y que hay que pasar página, las víctimas no podemos ni queremos hacerlo, porque a nosotros nadie nos podrá devolver jamás a nuestros seres queridos ni los años que hemos perdido, por desgracia, por la decisión unilateral de unos asesinos como es la organización ETA".

Marimar no ha perdido de vista a los partidos políticos actuales: "Aquello no fue el final de todo, sino de una parte. 25 años después queda una parte muy importante, que es conseguir la derrota política de los partidos que, a día de hoy, siguen sin condenar y rechazar el terrorismo y siguen sin reconocer a mi hermano como una auténtica víctima del terrorismo".

"Nos queda, además, otra parte muy importante: construir ese relato basado en esos principios de verdad, memoria, dignidad y justicia. Un relato sin mentiras, equidistancias o ambigüedades. Un relato donde quede muy claro que había terroristas, que eran los que asesinaban, y había inocentes que eran las víctimas", ha destacado la mujer.

"Lamento muchísimo el acuerdo al que se ha llegado para la Ley de Memoria Democrática, precisamente acordada por un partido que ni ha condenado el asesinato de mi hermano ni, por supuesto, el resto de las víctimas del terrorismo ni se arrepiente de su pasado. Serán legales, pero para mí, como víctima, ni es ético ni moral pactar absolutamente nada con ellos y menos una ley que va a permitir construir ese relato de la mano de quienes no han hecho otra cosa que intentar destruirla", ha sentenciado Marimar Blanco.