¿Miedo al primer día sin maguitos? Así es como el clásico churro de piscina os dará seguridad en el agua

No queremos que tengan miedo al agua... ¡porque ya se lo tenemos nosotros por ellos! Cuando los más pequeños de la casa se inician en el mundo de la natación por diversión, normalmente alrededor de los cuatro años tal y como aconsejan los expertos, es muy importante que les demos las claves para hacerlo con confianza, pero con precaución. Además de apuntarlos a clases en las que profesionales les enseñen a flotar y a dar sus primeras brazadas, es importante contar con los aliados adecuados para que lanzarse a la piscina sea un momento de diversión en el que el miedo no tenga cabida. Pero, cuidado, no todos los elementos típicos valen.

Por ejemplo, el flotador no es una opción muy segura si no vamos a estar junto a ellos, pues estos elementos pueden llegar a voltearse y pegarnos un buen susto a todos. Algo por el estilo ocurre con los manguitos que debemos hinchar de forma manual: pueden pincharse con facilidad y el plástico del que están fabricados puede hacer reacción en la piel de los más pequeños. Los churros, sin embargo, son seguros siempre que los usen menos que ya tienen las nociones básicas natatorias y siempre bajo nuestra supervisión, pero les da ese plus de seguridad al que acudir cuando se cansan de chapotear. En Amazon, encontrarlos a buen precio es muy fácil.

Este modelo está disponible en otros tantos colores. Amazon

Sirva de ejemplo este modelo que hemos encontrado en el catálogo del marketplace y que por menos de cinco euros nos asegura un elemento perfecto para que nuestros hijos puedan seguir avanzando en sus lecciones de natación. Con solo 41 opiniones, pero la mayoría tan positivas que le han llevado a ostentar cuatro estrellas doradas, este modelo destaca, según su descripción, por estar fabricado en espuma que garantiza su flotabilidad; por su disponibilidad en seis colores, para que nuestros hijos escojan el que más les gusta; y por su largura, de metro y medio, que tanta estabilidad les dará cuando se casen de nadar.

