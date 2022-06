El Congreso homenajea a las víctimas del terrorismo en un acto descafeinado con Bildu pero sin PP, Vox y las principales asociaciones

Un año más, como ocurre desde el año 2010, el Congreso celebró este lunes un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo. Y por segundo año consecutivo, el evento contó con la presencia de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, pero no con la de los representantes de PP y Vox, que se negaron a acudir por la presencia de los abertzales en el hemiciclo. Al acto tampoco se presentaron los representantes del colectivo Covite ni de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) -la mayoritaria- que rechazan la presencia de EH Bildu en la vida política española.

El acto fue conducido por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que realizó los discursos de apertura y clausura, y al mismo asistieron diputados y portavoces de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, EH Bildu o Coalición Canaria, así como cinco ministros. En un hemiciclo muy vacío, las ausencias de PP y Vox fueron las que más se dejaron notar, aunque los populares -que se negaron a acudir en "solidaridad" con las víctimas- sí enviaron a sus dos representantes de la Mesa de la Cámara, Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana, para respetar su función "institucional", según fuentes del partido.

Batet no hizo referencia expresa a estas ausencias, aunque sí dejó entrever su descontento al señalar que "los pulsos ordinarios de la vida parlamentaria, marcados por el debate, la contraposición y la crítica, se paran un día como hoy, o al menos deberían pararse, para reunirnos todos en torno a un único fin: testimoniar nuestro respeto y reconocimiento a quienes han sido la primera línea de defensa de nuestra democracia". La presidenta del Congreso, durante sus discursos, insistió en la importancia de la unidad de los partidos para hacer frente al terrorismo, y señaló que la "derrota" de ETA se alcanzó "gracias al esfuerzo por tender puentes y reunir a todos los demócratas".

La portavoz Aizpurua aplaudió estos discursos de Batet. Pero no hizo lo mismo cuando habló el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, que pidió a todos los partidos recuperar la unidad contra el terrorismo y denunció los que su colectivo entiende como intentos por "blanquear" a ETA. "Recuerden que la memoria y el honor de las víctimas no es negociable, ni mucho menos renunciable", espetó Caballero, que señaló que España no está consiguiendo poner en marcha "la justa normalización de la convivencia, con un claro reconocimiento de víctimas y victimarios".

"¿Por qué muchos años después sigue habiendo tantos atentados de ETA sin resolver? ¿Por qué todavía se producen homenajes a terroristas a su salida de la cárcel, algo objetivamente indigno e inmoral? ¿Por qué se sigue ocupando el espacio público con manifestaciones diversas que blanquean lo acontecido y disfrazan la única realidad, la provocada por los victimarios y sufrida por las víctimas?", se preguntó el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Asimismo, Caballero recordó que sigue habiendo cientos de crímenes terroristas sin esclarecer y se mostró partidario de "poder enjuiciar, como autores intelectuales e instigadores de la orden, a los líderes de la cúpula de ETA en el momento de la comisión de los atentados no resueltos".

"O se está con las víctimas o con los verdugos"

Las palabras de la Asociación de Víctimas del Terrorismo fueron más severas, ya que el colectivo justificó su ausencia en el acto de este lunes con una dura crítica al Gobierno, al que espetó a través de un comunicado que "no se puede estar todo el año gobernando de la mano de los herederos del brazo institucional de ETA" y después, en un acto, "agachar la cabeza, aplaudir un texto muy sentido y decir que pobrecitas las víctimas, cuánto empatizamos con ellas y qué ejemplo de dignidad son". "O se está con las víctimas, o se está con los verdugos", denunció el colectivo, que señaló expresamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la misma línea se pronunció el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, cuyo grupo parlamentario convocó un minuto de silencio a las puertas de la Cámara Baja mientras en el hemiciclo se celebraba el acto oficial. En este acto, Espinosa de los Monteros tachó el evento convocado por el Congreso de "falso homenaje" y afeó que al mismo asista el "brazo político" de ETA, a quien -según denunció el portavoz de Vox- el presidente Sánchez "tiende constantemente la mano".