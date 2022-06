Una dimisión obligada. Tuvo la mala suerte de tener un marido que abusó de una menor tutelada por la Generalitat, pero Mónica Oltra no ha dimitido por eso, ni tampoco por una supuesta cacería judicial. Ha dimitido por ser la responsable de la Consejería bajo la que una víctima de abusos fue expulsada del centro de menores en vez de amparada. Ha dimitido por ser la responsable política de una Consejería que no denunció al abusador y no informó a la Fiscalía. Ximo Puig ha estado a la altura, evitando dar un apoyo a Oltra que evidentemente no se merecía. No todos los políticos que hasta ayer eran cercanos a ella pueden decir lo mismo.