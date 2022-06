Ya hay quien compara la victoria de Juanma Moreno de este domingo con alguna de las tres mayorías absolutas de Manuel Chaves por su magnitud. También por haber hecho suyas las maneras al ejercer un liderazgo socialmente dominante desde la Presidencia de la Junta de Andalucía. Una suerte de mímica. "No coincido al 100%. Hay un espacio interesante entre el señor Chaves y yo: en personalidad, en forma de hacer política, en estilo", puso tierra de por medio a la teoría el propio Moreno en una entrevista en Onda Cero este lunes. "Lo que sí hacía el señor Chaves, y eso es verdad que hay un paralelismo conmigo, es que sabía interpretar Andalucía", se atribuyó. "Un partido muy arraigado a la tierra, con un toque andalucista", reconoció Moreno sobre el ADN de su PP andaluz.

1.582.412 andaluces votaron el domingo al PP. 831.000 más que el 2 de diciembre de 2018 que se traducen en pasar de los 26 a los 58 diputados. Del peor resultado de su trayectoria electoral al mejor. Una de las victorias autonómicas más dulces de la historia de la formación, que catapulta a Feijóo, que frena a Vox, que saca "tarjeta roja" (Moreno) a Pedro Sánchez. Un cambio de tendencia, interpretan en Génova, que denota que poco a poco el presidente del Gobierno se achicharra en Moncloa.

No vincula nadie oficialmente en el PSOE, sin embargo, que parte de ese más de millón y medio de andaluces que ha dado su confianza al PP parta de su caladero. Sí lo reconocen, en privado, voces internas, que consideran el apoyo a Moreno como coyuntural, puro voto útil para frenar a Vox. Aunque para la 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, pese a los 37 años de gobierno ininterrumpido hasta 2018, se trata de un terreno "favorable" para el PP. La postura oficial de los socialistas, la dada este lunes por su portavoz, Felipe Sicilia, desde la sede de la calle Ferraz es que "todo nos parece indicar que no ha habido trasvase de votos". "Se han quedado en casa", no se han movilizado, no han estimulado a su votante, consideran.

"No te va a votar nadie"

Moreno, sin embargo, no se tapó en su intento estoico de seducción del votante socialista durante la campaña. El candidato del PP lanzó una opa al socialismo descontento, el eje de su mensaje. Incluso creó un personaje-tipo recurrente en todas sus intervenciones, sobre todo durante los primeros días: el antiguo votante socialista que se acercaba a él para confiarle el voto para que gobernara en solitario. Por el resultado parece que han salido hasta de debajo de las piedras. "No te va a votar nadie", contestaba el candidato socialista, Juan Espadas, a sus fieles durante los mítines.

Pero si el PP ha ganado 831.000 votos, una confianza que dobla la cosechada en la anterior cita con las urnas, y en el PSOE dicen que sus votantes se han quedado en casa, ¿de dónde demonios salen sus votantes? Que muchos de ellos provienen de aquellos sufragios que hicieron vicepresidente a Juan Marín parece claro. Ciudadanos ha pasado del 18,28% de los votos al 3,29%, de 661.371 a 120.870. Más de medio millón menos perdidos por el sumidero del voto útil a Moreno y la tendencia a la desaparición del partido de Inés Arrimadas. El buen sabor de boca tras los debates distorsionaron su objetivo. Cada defensa de Marín al gobierno de coalición lo era a un Moreno que pasó de puntillas por los platós.

¿De Vox? La sensación áspera de Macarena Olona responde al gatillazo de sus propias expectativas. Pero son, por el contrario, dos escaños y 97.325 votos más los que han sacado en la presente cita electoral. 14 diputados que saben a demasiado poco para una formación que alardeaba de músculo y que han dejado a su candidata en manos de la Providencia. "No puedo asegurarles cuáles son los designios de Dios", dijo este lunes de resaca electoral sobre su futuro. En Génova achacan el acelerón final de Moreno en el órdago lanzado por Olona en el segundo debate de entrar en el gobierno independientemente del resultado. Los votos virados al PP desde Vox, por tanto, lo eran en potencia.

PSOE-A: 127.182 votos menos

Lo cierto es que en casi cuatro años el PSOE se ha dejado por el camino 127.182 papeletas. De 1.010.889 a 883.707. También a su izquierda. Adelante Andalucía sacó 585.949 votos y 17 diputados en 2018. Ahora, la suma del Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez y el Por Andalucía de Inma Nieto apenas alcanzó los 449.658 apoyos. Un saldo negativo de 136.291. La izquierda, en suma, ha recabado 263.473 votos menos.

"Los ciudadanos saben distinguir cuándo son unas elecciones generales y unas autonómicas", confían en el cuartel general de los socialistas. Mientras, desde Génova se lanzan como un panzer al descontento con el Gobierno. "Con estos resultados está claro que Juanma Moreno ocupa el centro del tablero político y ha abierto la puerta a muchos votantes socialistas", dijo Elías Bendodo, 'número tres' del PP y estratega de la campaña del presidente andaluz, este lunes.

En el PP tasan en 200.000 los ex votantes de Sánchez que han apoyado a Moreno. El poltergeist de votantes lo estudiarán en Ferraz. "Todavía es pronto, tendremos que verlo cuando salgan estudios".