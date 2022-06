El PP ve "puesto el reloj en marcha" para sacar a Sánchez de la Moncloa y abre la puerta a los votantes socialistas

Resaca feliz como no recordaban en Génova 13. El PP cotiza al alza tras la victoria por mayoría absoluta este domingo en Andalucía. 58 diputados que interpretan como un KO a Pedro Sánchez y a Vox, como un aldabonazo a sus aspiraciones en unas elecciones generales y un respaldo al giro de timón de su nuevo líder. "El PP no es la oposición, Feijóo no es la oposición, es la alternativa. Ayer se puso el reloj en marcha para que Sánchez salga de La Moncloa". Así ha activado el cronómetro el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, aunque sin poner fecha. Bendondo ha vaticinado además que el cambio de tendencia será subido al tono de Juanma Moreno, a un moderantismo de "partido propositivo". La cúpula del PP se ha permitido que la victoria de ayer fuera el único tema tratado en el comité de dirección de este lunes.

Bendodo, coordinador de la campaña de Moreno, su último servicio antes de dedicarse en exclusiva a sus tareas orgánicas en Madrid como 'número tres' de la organización, ha resaltado la victoria en todas las capitales y en todas las provincias andaluzas por encima del 40% de los votos. "Y una importante victoria por primera vez en la provincia de Sevilla -ha subrayado-, que no se había conseguido ni en municipales, ni autonómicas, ni generales, ni europeas". Bendodo ha destacado asimismo los 10 de 17 diputados posibles obtenidos en Málaga, la victoria en "feudos históricos del socialismo como Dos Hermanas" y el haber "duplicado al PSOE tanto en escaños como en votos". Casi 1.600.000 papeletas.

"Con estos resultados está claro que Juanma Moreno ocupa el centro del tablero político y ha abierto la puerta a muchos votantes socialistas", ha afirmado el popular, repitiendo el mensaje nuclear de una campaña "medida", "calculada", "limpia", "propositiva", "sin atacar a nadie" y "estudiada desde hace tiempo". "Por cada insulto, lanzábamos una propuesta nueva", ha defendido. "Fue acertada también esa estrategia inédita de que el líder nacional hacía campaña de forma paralela", se ha vanagloriado el arquitecto de la idea. Los resultados, para Bendodo, "responden a la realidad actual que hay en Andalucía".

"Ayer el PP dio un paso decidido, firme, para que Pedro Sánchez salga de la Moncloa cuanto antes", leen en el cuartel general del PP, cuyo caballo ganador, aseguran, es el "sentido común que encarna Alberto Núñez Feijóo”. Pero Bendodo ha ido más allá: "Si el PP ha ganado con esta rotunda mayoría, el PP no tiene techo", ha disparado las expectativas del partido.

El 'efecto Feijóo'

En el PP no esconden su creencia en la efervescencia del 'efecto Feijóo' y del cuajo que el resultado de este domingo dota a la tendencia. "El presidente nacional suma y mucho. No en vano, ha estado en siete de las ocho provincias participando activamente en la campaña electoral", ha respondido Bendodo sobre si consideran en Génova que este efecto está también contemplado en los argumentarios del Gobierno, tal y como se trasparentó en la carpeta de Yolanda Díaz.

Los resultados en Andalucía suponen un respaldo al tono con el que Feijóo trata de impregnar el discurso del PP, consideran orgánicamente. "Se ha demostrado que el PP desde el centro saca grandes resultados", ha resumido Bendodo, a lo que ha añadido una metáfora estratégica: "El PP debe tener siempre un pie en el centro, con el otro puede pivotar a derecha e izquierda, que es lo que ha pasado en Andalucía", ha explicado sobre una estrategia en la que cabrían Isabel Díaz Ayuso, la cara B de Moreno, y "todos los presidentes autonómicos". Sin embargo, la reivindicación de la cúpula, inequívocamente, pasa más por el modelo de Moreno que por el de la presidenta madrileña.

Bendodo ha dedicado parte de su discurso a contraponer el modelo de Feijóo al del Gobierno. Un "modelo sanchista que está agotado", ha asegurado, por "tocar y manipular todo". “Dividir a la sociedad no es un plan, es una maniobra, usada por el socialismo y que se ha demostrado fracasada”, ha cargado. "A España no la van a sacar a flote ni los independentistas ni los herederos de ETA".

Fuentes de Génova consideraban a Macarena Olona como una "buena candidata" tras la rueda de prensa de Bendodo, guiada, sin embargo, por una "mala campaña y estrategia de comunicación". El coordinador general no ha entrado a valorar este extremo, aunque sí ha declarado al respecto que "el manejo de las expectativas es lo más difícil en política". Y ellos creían "que sacarían entre 26 y 30...", deslizaban las fuentes.