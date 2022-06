Sánchez ha perdido el centro

En el PSOE hay dos teorías. La más oficialista es que el resultado de Andalucía tiene solo un significado autonómico y que se explica por algo relativamente simple: el miedo a Vox ha llevado a que mucho votante moderado que antes estaba en Ciudadanos o en el PSOE haya optado por votar al PP de Juanma Moreno. Ese voto sería prestado y tendría el único objetivo de dar al PP una mayoría absoluta para alejar a Vox del Gobierno andaluz.

Pero en el PSOE ya no todo son unanimidades y otros dirigentes apuntan a una lectura más nacional: los crecientes problemas económicos y las fotos recurrentes del PSOE federal con Bildu y ERC han alejado a muchos de los votantes socialistas más moderados.

Las dos hipótesis que manejan son complementarias y ambas pueden ser ciertas: el votante moderado del PSOE ha optado masivamente por votar PP o por la abstención, en parte para frenar a Vox, pero –también– porque se le ha complicado llegar a final de mes. Y seguramente también porque ya no se siente identificado con un PSOE que ha optado por unas alianzas que en una parte relevante de España no se entienden. Pactar las pensiones con Bildu en vez de con el PP o los Presupuestos con ERC en vez de con Ciudadanos puede ser práctico para Pedro Sánchez, pero quizá a sus votantes más centrados no les hace tanta gracia.

El PP se ha quedado con el votante más centrado

Da igual con qué teoría se queden en el Gobierno, porque los resultados de Andalucía reflejan algo muy claro. El PP se ha quedado con el votante más centrado. Y eso lo ha conseguido en las primeras elecciones en las que el PP está liderado por Alberto Núñez Feijóo, un político que claramente incomoda a Sánchez más que Casado.

Seguro que Sánchez ha hecho méritos para ir perdiendo a esos votantes más centrados, pero la duda es si ya es consciente de su parte de responsabilidad. Y si lo es, si va a intentar volver a ganárselos. Tiene menos de un año para conseguirlo.