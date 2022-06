Qué hacer este fin de semana en Barcelona: suma y sigue de macrofestivales y ahora es el turno del Sónar

El Festival Sónar no defraudará en su 29 edición con las actuaciones de The Chemical Brothers, C. Tangana, Nathy Peluso y Arca. Dos clásicos, de Mozart y Shakespeare, se instalan en La Rambla, y las bicicletas celebran el próximo sábado su gran día.

C. Tangana y Úrsula Corberó en el vídeo 'Cuando me miras'. Cinemanía

Festival Sónar

El Sónar vuelve a Barcelona para celebrar su 29 edición. Fira Montjuïc y Fira Gran Via acogen, respectivamente, la programación de día y de noche, que llega cargada de artistas de nivel internacional que son el gran reclamo de una cita que llevaba dos años sin poder celebrarse por la situación pandémica.

Durante este fin de semana, el evento recupera su formato habitual ya sin restricciones. Además, este Sónar hace una firme apuesta por los nuevos espectáculos creados para la ocasión de Samantha Hudson, Niño de Elche, el venezolano Arca o la catalana Maria Arnal, entre otros, no exclusivamente adscritos al 'techno' más purista.

Sin embargo, y como no podía ser de otra manera, el acontecimiento reúne a pesos pesados de la música electrónica, la seña de identidad del Sónar, como The Blessed Madonna, Charlotte de Witte, Eric Prydz, Jayda G o Helena Hauff, algunos de los artistas más relevantes. En total, el evento tendrá 117 actuaciones de más de 200 artistas.

Fira Montjuïc (Sónar de Día) y Fira Gran Via (Sónar de Noche); Entradas desde 35 euros; sonar.es.

La flauta mágica de Mozart Bill Cooper

'La flauta mágica' bajo dirección de Gustavo Dudamel

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel coge la batuta para dirigir La flauta màgica de Mozart en el Liceu junto al director de escena David McVicar. El montaje supone el debut mundial en el coliseo lírico barcelonés del tenor Javier Camarena (en el papel del príncipe Tamino).

La Rambla, 51. entradas desde 15 euros. Hasta el 2 de julio. liceubarcelona.cat.

Born Street Food en el Pla de Palau de Barcelona. BORN STREET FOOD

Born Street Food

Novena edición ya de una de las citas gastronómicas más animadas de Barcelona: Born Street Food. Desde este viernes 17 y durante todo el fin de semana, los restaurantes del barrio trasladarán sus cocinas a la plaza Pla de Palau en una nueva fiesta donde la cocina y la música serán protagonistas.

Como novedad, este año se estrena el restaurante de cocina japonesa Ikoya Izakaya, liderado por el chef Hideki Matsuhisa. También estarán presentes Sagardi, Guzzo Club, Golfo de Bizkaia, El Foro Restaurante, Cadaqués Cocina Mediterránea, 7 Portes, Sagàs Pagesos i Cuiners, Bronzo Bar e Cucina, Euskal Etxea Taberna, Tapeo Born, Pork… boix per tu, Vila Viniteca, Bodega Vidrios & Cristales, Oaxaca Cocina Mexicana, y 1881 por Sagardi.

Pla de Palau. Este viernes y el sábado de 12.00 a 00.00 horas y el domingo hasta las 22 horas. Más información en la página web: barcelonaborngourmet.com/es/born-street-food.

Cartel de la Fiesta de la Bici y Bicicletada Ajuntament de Barcelona

Bicicletada y Festa de la Bicicleta

El domingo se celebra una nueva edición de la Festa de la Bicicleta tras dos años de parón. Recupera su formato habitual en el Passeig de Lluís Companys con una feria de entidades. La Bicicletada se celebra de 10.00 a 11.30 horas en Aragó con Roger de Flor con 12 kilómetros de recorrido. Domingo en el Passeig LLuís Companys; barcelona.cat.

El clásico shakesperiano 'Romeu i Julieta' en versión modernizada y puesta en escena de La Brutal en el Teatre Poliorama de Barcelona. LANDER LARRAÑAGA

'Romeu i Julieta' en el Poliorama

La compañía La Brutal evoca la pasión, la violencia, la familia, la amistad y el amor del clásico universal Romeu i Julieta de William Shakespeare, en una nueva versión contemporánea de la obra, interpretada en catalán, que quiere huir del amor romántico y anecdótico.

Dirigida por el también actor David Selvas y con la interpretación de los dos enamorados eternos a cargo de Nil Cardoner y Emma Arquillué, la compañía celebra su décimo aniversario.

Teatre Poliorama; La Rambla, 115;Precio:desde 15 euros; Más información: teatrepoliorama.com.

Diversos platos que ofrece La Gloria Vegana. LA GLORIA VEGANA

La Gloria Vegana

Quienes alguna vez hayan deseado poder encargar a domicilio alguno de esos platos que lucen tan bonitos en Instagram ahora pueden hacerlo. Al menos si la receta en cuestión es de La Gloria Vegana, porque la conocida instagramer especializada en cocina vegana ha lanzado delivery propio de la mano de Freshperts.

Esta aplicación creada en Barcelona en 2011 y que permite agrupar en un único pedido diferentes tipos de comida a domicilio. Propuestas como el chili vegano, empanadas, crema de coliflor, o una original reinterpretación del fish&chips son algunas de las recetas de La Gloria Vegana que ya se pueden pedir desde casa con Freshperts. lagloriavegana.com.