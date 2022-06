Los últimos días para disfrutar de la música del Primavera Sound, una feria de libros en el Mercat de Sant Antoni, un festival de cine LGBTI con solera, múltiples propuestas gastronómicas en diferentes restaurantes y hoteles, y la celebración del Corpus Christi con el tradicional 'L'Ou com Balla', figuran entre los mejores planes del fin de semana en Barcelona.

Kevin Parker, el cantante de la banda Tame Impala Tame Impala

Segundo fin de semana del Primavera Sound

Tras cancelar el concierto de la semana pasada en el festival por problemas de salud de uno de los componentes de la banda, los neoyorkinos The Strokes tocan este viernes 10 de junio en la que sin duda es una de las actuaciones más esperadas. Esta misma noche actúan en diferentes escenarios y horarios la británica M.I.A., la neozelandesa Lorde o la catalana Rigoberta Bandini.

Por otro lado, el sábado 11 de junio, el último día del festival, tendrá como protagonistas a Yeah Yeah Yeahs, la banda australiana Tame Impala, Antònia Font, Phoenix o Mogwai.

Parc del Fòrum de Barcelona; Este viernes y el sábado; primaverasound.com.

Fotografía de una edición anterior de la feria ArtsLibris ArtsLibris

ArtsLibris

La feria del sector editorial, libro de artista, la bibliofilia contemporánea y el foto libro, celebra su decimotercera edición de este viernes al domingo en el Espai Fossat del Mercat de Sant Antoni. Como novedad, se habilitará un espacio dinámico y flexible para la discusión, la difusión y el intercambio entre autores, editores y público en general.

El horario varía en función de la jornada, pero el acontecimiento abre puertas a las 11 horas y cierra sobre las 19.00 horas, excepto el domingo, Mercat de Sant Antoni; De este viernes al domingo; artslibris.cat.

Fotografía de una escena de la película Canela Mostra Fire

Mostra Fire!! de cine LGTBI

La 27 Mostra Fire!! ofrece de nuevo lo mejor del cine LGTBI, tanto del panorama nacional como internacional, hasta el 19 de junio en el Institut Francès de Barcelona y en la plataforma de 'streaming' Filmin.

Los espectadores podrán ver 'Mars One', un filme que muestra las luchas cotidianas de una familia humilde en un Brasil marcado por la extrema derecha, o 'The Hill Where Lionesses Roar or Celts', la historia de la vida de una madre lastrada por la guerra.

Institut Francès (Moià, 8) y en la plataforma 'online' Filmin; Hasta el 19 de junio; mostrafire.com.

Una edición anterior del evento gastronómico The Authentic Italian Table Cristian Oliva

The Authentic Italian Table

Celebrar la gastronomía y la italianidad con comida rica, talleres, música y teatro nos parece un plan difícil de mejorar. Quienes estén de acuerdo tienen una cita este sábado día 11 de junio con la cuarta edición ‘The Authentic Italian Table’ en la terminal de Grimaldi Lines en el Port de Barcelona.

Un festival que reúne una docena de restaurantes italianos de la ciudad (Le Cucine Mandarosso, Can Sardi, Zaza Cuina i Vi, Contracorrent...) que ofrecerán degustaciones de más de una veintena de platos dulces y salados. También habrá teatro, música en directo y talleres para quienes se animen a descubrir la auténtica cocina italiana.

Y para beber, Vertical Wine se ocupará de traer una muestra de la amplísima oferta de vinos italianos con diferentes degustaciones y catas.

Terminal Grimaldi Lines del Port; El sábado 11 de junio; Más información en la página web cameraitalianabarcelona.com.

Un trabajador preparando un cocktail en uno de los hoteles que forma parte de la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona MoneoMoneo

Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona

Vuelve la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona. Una oportunidad única para asomarse a algunas de las terrazas más exclusivas de la ciudad, y disfrutar de las mejores vistas amenizadas con actividades culturales y gastronómicas. Será de este viernes 10 de junio al domingo 19 de junio y en esta edición participan 56 hoteles de Barcelona, que ofrecen más de 150 actividades abiertas a todo el público.

La excusa perfecta para perderle el miedo a las terrazas de los hoteles que hace ya años dejaron de ser un espacio exclusivo para los clientes y se convirtieron en una propuesta más para locales y visitante.

Algunos ejemplos para ir abriendo boca: actividades gastronómicas, como el taller de arroz en la terraza del Vincci Mae, la cata de vinos que propone el Alexandra Barcelona Hotel.

Tampoco faltará la música, con un ‘Tardeo Rumbero’ en el Gallery Hotel, por ejemplo. Organizada por el Gremi d’Hotels de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona.

Toda la información en la web mesqhotels.cat.

Celebración del Corpus de Barcelona Ajuntament de Barcelona

'L'Ou' com Balla'

El Corpus Christi de Barcelona vuelve tras dos años de pandemia a jardines y patios de la ciudad, con más fuerza que nunca, del próximo sábado 11 de junio al domingo 19 de junio.

El programa de esta tradición religiosa contará con unas 50 actividades distribuidas por gran parte de la ciudad, con unos 20 tradicionales espectáculos de 'L’Ou com Balla' en otras tantas fuentes ornamentales, así como alfombras florales para que la gente pueda pasear y descubrir los barrios de la ciudad, por ejemplo en la calle del Pi de Ciutat Vella el próximo domingo.

Del sábado 11 al domingo 11 de junio; diferentes patios, jardines y calles de Barcelona; barcelona.cat/culturapopular.