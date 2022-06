Feijóo llama a quienes dudan con Vox: "Vota al original, vota al PP"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento a quienes dudan si votar a Vox, aunque sin citar a esta formación, y ha resaltado que hay partidos que "dicen que quieren gobernar" con el PP pero piden que no se vote a los populares: "Si quieren gobernar con el PP, vota al original, vota al PP".

Feijóo, que ha arropado este sábado en Málaga al candidato a la reelección en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado a su partido como la única posibilidad de "moderación y liderazgo", y ha señalado que "los que quieran lío, fragmentación e inestabilidad tienen una amplísima oferta de partidos".

En un acto con más de 3.500 personas, ha asegurado que tampoco puede ofrecer estabilidad un PSOE que aspira a que le falte un escaño al PP y tenga que pactar "para criticar el pacto, es lo único que les preocupa", y ha ironizado con que "están ellos para hablar de pactos".

Tampoco la podrá ofrecer ningún otro partido de izquierda porque no saben "cuántos son", según Feijóo, que ha cuestionado cómo podrían hacer, por ejemplo, un presupuesto si "ni siquiera se han puesto de acuerdo para presentar la documentación a tiempo".

Feijóo ha pedido a los andaluces que sean valientes, como en la Transición cuando salieron a la calle para pedir una autonomía plena o como cuando en la década de los 90, con un socialismo que dominaba la comunidad, el PP empezó a tener alcaldes.

Ha apelado a la valentía de los andaluces, a que no tengan miedo, para responder "de forma clara, contundente, democrática" a los que "sólo saben" aludir "al miedo, mirar atrás", a quienes están a las "órdenes de Madrid", los que "sólo saben insultar, amedrentar".

Feijóo ha hecho un llamamiento a darle a Moreno una mayoría "de forma contundente" para que pueda tener "un gobierno valiente" y ha pedido que el 19 de junio se vote "en libertad".

En materia de política nacional, Feijóo ha criticado que en los últimos años se ha sufrido una política "inútil, de tuit, de tertulia, de zascas" y ha defendido que la política "no es una moda ni un reality show".

Ha lamentado que en la actualidad el Gobierno está dando el mayor ejemplo de inestabilidad en la democracia, "un gobierno dividido" en el que "todos los días y en la mayoría de los temas hay discusiones", tanto en política exterior, defensa, pensiones o economía.

Moreno pide a los indecisos perder "el miedo a votar al PP"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular a la reelección en las elecciones autonómicas del 19-J, Juanma Moreno, pidió este sábado perder el "miedo a votar al PP" a los votantes andaluces indecisos porque dice que lo "único" que deben temer es "volver al pasado".

En este escenario, Moreno pidió a sus compañeros que se empleen al máximo en la última semana de campaña para convencer a una "mayoría suficiente" de que el "mejor proyecto" es del PP.

Para ello, el candidato del PP puso el foco en los ciudadanos que "todavía no han decidido su voto". "Les digo a todos esos ciudadanos que no tengan miedo a votar al PP, que no tengan ningún miedo a esa opción, que el único miedo que podemos tener los andaluces es volver atrás, no progresar, no avanzar, es volver al pasado", declaró.