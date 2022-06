Andalucía, Andalucía y Andalucía

Ecuador de la campaña para las elecciones andaluzas del 19-J y todo parece sonreírle al actual presidente de la Junta. Juan Manuel Moreno Bonilla cuenta los días que faltan a la cita con las urnas con la respiración contenida para que nada ocurra que pueda alterar lo que todas las encuestas pronostican.

En los tres años y medio que ha gobernado Andalucía, no se produjeron grandes transformaciones, pero tampoco ha roto nada y eso, en los tiempos que corren, ya es mucho. La oposición también le ayuda. Juan Espadas es un político sensato que viene de dirigir con moderación la Alcaldía de Sevilla, pero las luchas intestinas de su formación y la escasez de conocimiento que reflejan las encuestas le complican mucho estas elecciones. El resto de la izquierda casi no ha podido hacerlo peor con sus pequeñas mezquindades por lo que resulta muy difícil movilizar a ese 30% del electorado que los sondeos sitúan en estado de atonía.

Queda una semana de campaña en la que aún pueden pasar cosas, aunque todo ya parece centrado en los posibles pactos y el protagonismo que vaya a tener Vox en esa jugada. Su candidata, Macarena Olona, histriónica en el debate, va de ganadora a pesar de que su relación con Andalucía apenas pasa del nombre y de las flores en el moño que lució vestida de faralaes en la feria de Sevilla. En los mítines del PP ni se la nombra, mientras que desde la izquierda no dejan de recordar que puede plantarse en San Telmo como lo hizo Gallardo en la Junta de Castilla y León. De Vox también habla Juan Marín, que trata de salvar los muebles de Ciudadanos vendiendo lealtad y buen hacer en una coalición donde no habido el menor roce. Marín merecería un espacio bajo el sol por la seriedad exhibida en esta legislatura y, según parece, Moreno Bonilla estaría dispuesto a contar con él incluso aunque los naranjas no obtuvieran un solo escaño.

El PP de Andalucía pone el foco en los asuntos que preocupan a los ciudadanos de la región

A diferencia de lo que sucedió en las elecciones autonómicas del 4 de mayo en Madrid, donde Díaz Ayuso centró su campaña en cargar contra el Gobierno central orillando los problemas de su Comunidad, el PP de Andalucía pone el foco en los asuntos que preocupan a los ciudadanos de la región. Una línea de actuación en la que coinciden con el PSOE, que tampoco quiere que los asuntos nacionales nublen el debate regional.

Moreno Bonilla visita hospitales, flirtea con la vaca Fadi y apenas menciona a sus rivales políticos ni presenta lo de Andalucía como una batalla contra Sánchez o entre "comunismo y libertad" como Díaz Ayuso hizo en Madrid. El propio Núñez Feijóo corroboró ese mismo proceder cuando se le preguntó en Málaga si un hipotético triunfo de su partido el 19-J supondría el primer paso para llegar a la Moncloa. Lejos de lo que algunos esperaban el líder popular respondió rotundo que estas elecciones son por y para los andaluces. "Nuestro foco debe ser –dijo– Andalucía, Andalucía y Andalucía".

Vendrá después la investidura y puede que entonces vivamos más emociones que en toda la campaña electoral

En Génova sí temen que un exceso de expectativas pueda provocar el mismo efecto negativo que causó en Castilla y León, el que Fernández Mañueco no lograra la mayoría absoluta que parecía tener al alcance de la mano. Por contra, las amenazas de Olona podrían movilizar a última hora al electorado más apático de la izquierda hasta lograr que un resultado discreto se pueda presentar como el freno al rodillo de la derecha.

Todo eso y más lo dirán las urnas la próxima semana, única encuesta que configura en términos reales la nueva aritmética parlamentaria de Andalucía. Vendrá después la investidura y puede que entonces vivamos más emociones que en toda la campaña electoral. Ya verán.