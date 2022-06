Imanol Arias se disculpa por sus palabras contra RTVE: "Se me fue la olla" por un "calentón verborreico"

El actor Imanol Arias criticó este miércoles a RTVE con dureza, acusando al ente público de cancelar Cuéntame, serie que él protagoniza desde hace 20 años, para no perjudicar al PSOE con algunas de las tramas.

"Esa es la televisión pública, por favor, no quiero volver. Que me liberen ya", sentenciaba el intérprete en el espacio La Kapital, de TeleBilbao. "Es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país", añadía, entre otros exabruptos.

Ahora, Arias ha publicado en su Instagram una disculpa por esas palabras, que ya han sido desmentidas y de las que se ha desmarcado la propia productora de Cuéntame, el Grupo Ganga.

"Publico esta fotografia de Brigada central cono escenario para pedir disculpas por unas lamentables y desafortunadas declaraciones que vertí contra Cuéntame y TVE en una entrevista a un medio de Bilbao", comenzaba diciendo el actor.

Para el actor sus declaraciones fueron "descontextualizadas en la conversación, impropias de mí y no realmente sinceras" y "fruto de un calenton verborreico que me inundo esa noche".

"He trabajado en TVE durante los ultimos 40 años y sinceramente no puedo reprochar nada en absoluto en su comportamiento y relacion con mi persona o mi relacion profesional con la casa", asegura ahora el actor.

"Con todo el dolor me disculpo por esas afirmaciones en las que no fui justo, ni sincero con los Trabajadores de la casa TVE, ni con los miembros de su Consejo de Administración, ni con los trabajadores de Ganga Producciones", reiteraba Imanol Arias.

El actor achacó ese patinazo a su estado de ánimo tras salir de representar la obra de teatro Muerte de un viajante, con la que está de gira. "No era el estado de calma necesario para tratar así temas relacionados con Cuéntame o TVE. Me pase tres pueblos, se me fue la olla, sinceramente, y nada de de que dije me representa totalmente", afirma ahora el intérprete.

"Me traicioné y traicioné a mucha gente con la que he trabajado duro y bien. TVE es como mi familia y uno no puede perder los estribos con la familia", ejemplificaba el actor, que aseguró que aprenderá de este error.