Hace tan solo unos días el actor Imanol Arias aparecía en el espacio La Kapital, de TeleBilbao, en el que hablaba del fin de la serie que él protagoniza desde hace ya 20 años, acusando a RTVE de censura, entre otras cosas.

"Alguien del consejo, socialista mujer, que cobra 7.500 euros al mes dijo: 'Hay que cortarles la cabeza a estos porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE'", aseguró el actor sobre las tramas de las serie, que incluye hechos históricos.

"Y así fue, a las tres semanas dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública, por favor, no quiero volver. Que me liberen ya", sentenció el intérprete. "Es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país".

Ahora, la productora de la serie, el Grupo Ganga, ha lanzado un comunicado para desmarcarse y rebatir las palabras del actor, que también se mostró molesto porque recientemente se supo que cobra 47.054 euros por capítulo, lo que suma unos 941.080 euros por temporada.

"Ninguna persona en esta productora comparte las afirmaciones realizadas por Imanol, y que nos sentimos abochornados por ellas", decían desde Ganga.

"La suposición de que alguno de ellos [los miembros del Consejo de Administración de RTVE] haya podido vetar la serie por razón de alguna de sus tramas es, además de disparatada, falsa", afirma la productora.

"Una vez más, tenemos que reiterar que nunca hemos recibido consignas por parte de RTVE, y agradecer la libertad que siempre ha ofrecido a los autores e intérpretes de esta obra televisiva", dice Ganga, pues en Cuéntame han aparecido todos los acontecimientos políticos y sociales acaecidos desde 1968, año en el que arrancaba la serie en la ficción.

"Esta productora lleva 20 años trabajando codo con codo con TVE, y nos enorgullece todo lo que hemos conseguido juntos a base de trabajo sólido y continuado por ambas partes. Lamentamos que unas declaraciones irresponsables puedan poner en duda una colaboración tan positiva", concluye desde Ganga.