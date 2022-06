Cuánto cobra Imanol Arias por capítulo en 'Cuéntame cómo pasó'

En unos días en los que RTVE estudia el desenlace perfecto para Cuéntame cómo pasó, el actor Imanol Arias ha azuzado a la televisión pública. El actor acudía al programa La Kapital, de TeleBilbao, donde se atrevía a acusar de censura a la cadena.

"Como venimos los de fuera, publican el sueldo de los de fuera de la televisión. ¿Por qué no publican los de dentro que no hacen nada?", planteó el actor. "Es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país".

Rápidamente, sus palabras ocasionaban numerosas reacciones entre las que encontrábamos las de RTVE, UGT o compañeros de reparto como Pablo Rivero, incluso muchos espectadores pedían la salida inmediata del actor de la serie que ha protagonizado durante 20 años. Unas polémicas declaraciones que obligaban incluso a que este pidiera perdón. Ahora, un comunicado de UGT ha sacado a la luz (una vez más) el sueldo de Arias y pide que no regrese nunca a la TV pública.

Un sueldo de más de 40.000 euros

"Imanol Arias no debe volver bajo ningún concepto a trabajar para RTVE, a soportar este castigo. Hágase lo que haya que hacer con Cuéntame, dese el giro que haya que dar para que el sufrimiento de Imanol Arias no se alargue ni un solo segundo más", señala el comunicado.

"Debe de ser triste para un actor que cobra 47.000 euros por episodio 'alucinar' con este despilfarro de pasta entre tan numeroso ejército de la vagancia, tanto que se le 'fue la olla' y tuvo que ir a los medios para desahogarse en un exabrupto que él mismo califica ahora, tras el público enfado de su productora, de 'calentón verborreico", añaden desde el sindicato.

Un cabreo que se ha dejado notar entre muchos y por el que quieren ensalzar la icónica ficción. "No podemos permitir que se ponga en duda en un programa que durante dos décadas ha sido y es tan emblemático para RTVE, un programa que ni siquiera en los peores momentos para lo público de este servicio público fue cuestionado", añaden.

