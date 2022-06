Imanol Arias acusa de censura a RTVE tras la cancelación de 'Cuéntame': "Es insoportable estar en esa cadena, no quiero volver"

Podría tratarse de la entrevista más sincera de Imanol Arias, en la que ha hablado sin pelos en la lengua sobre todo. Y, entre unos de esos temas de los que habló este miércoles en La Kapital, de TeleBilbao, estaba la cancelación de Cuéntame.

Durante más de dos décadas, la serie, que se estrenó en septiembre de 2001, ha sido uno de los buques insignias de RTVE, cosechando éxitos semana tras semana. Sin embargo, el pasado mes de abril se informó de que la ficción terminaría con esta temporada 22 que está en emisión, aunque el ente público había planteado renovar la serie por dos temporadas más.

El próximo jueves, Cuéntame emitirá su último episodio, pues la semana siguiente habrá un capítulo especial del pasado de Antonio Alcántara. Sin embargo, la productora podría estar planteando otras alternativas para el final que podrían ir desde una minitemporada a una película para televisión.

Aun así, parece que esta decisión ha enfadado enormemente a Imanol Arias, quien se despachó en TeleBilbao sobre la cadena pública: "Cuando quitaron la publicidad de la televisión yo siempre dije que era la muerte".

"No se puede justificar, porque si le quitas publicidad cada vez tiene menos espectadores y 1.700 millones de presupuesto. Y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, que sobran", opinó en el programa presentado por Joseba Solozábal. "¿Por qué Cuéntame no se hace con trabajadores de televisión?".

"Como venimos los de fuera, publican el sueldo de los de fuera de la televisión. ¿Por qué no publican los de dentro que no hacen nada?", planteó. "Es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país".

"En el primer capítulo de esta temporada de Cuéntame salió Narcís Serra, que es histórico, pasó en Moncloa, diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán. Y alguien del consejo socialista mujer que cobra 7.500 euros al mes dijo: 'Hay que cortarles la cabeza a estos porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE'", aseguró el actor.

"Y así fue, a las tres semanas dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública, por favor, no quiero volver. Que me liberen ya", sentenció el intérprete.