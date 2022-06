El aviso de la Policía Nacional sobre la descarga de aplicaciones bancarias

Son muchos los usuarios que, actualmente, utilizan las aplicaciones de las entidades bancarias para realizar diferentes operaciones, incluyendo consultar sus movimientos, hacer Bizum o transferencias o, incluso, contactar con el banco o contratar servicios.

Sin embargo, estas acciones deben realizarse siempre desde la aplicación oficial del banco, ya que también se han extendido las estafas realizadas a través de estas aplicaciones.

Así lo ha indicado la Policía Nacional a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter: "No utilices aplicaciones bancarias no oficiales y descarga las oficiales desde fuentes legítimas. No te la juegues y evita disgustos innecesarios", indican.

Así, lo mejor para descargar estas aplicaciones es acceder a la propia web oficial de la entidad y pinchar en el enlace de descarga de la aplicación, que suele dirigir directamente a la tienda Android o de iOS para descargar la aplicación específica de cada banco, evitando así caer en aplicaciones suplantadas por ciberdelincuentes.