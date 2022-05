Ayuso toma el mando del PP de Madrid y da por iniciada la carrera electoral a 2023

Puede que a estas horas, dos días después de la proclamación de Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de Madrid, la fotografía que la acredita como tal ya esté colocada en la primera planta de Génova 13. El primer piso de la sede nacional es el cuartel general de los populares madrileños y en la escalera de acceso dan la bienvenida los nombres y los rostros de quienes han dirigido la casa: Luis Eduardo Cortés, Pío García Escudero (en dos periodos), Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y, desde el viernes, Díaz Ayuso.

Si la imagen de la presidenta de la Comunidad no está ya visible, no tardará en hacerlo. El tiempo apremia al "nuevo PP", al que entierra la era de Pablo Casado. Así quedó demostrado por partida doble en el Congreso del pasado fin de semana: tanto Díaz Ayuso como Alberto Núñez Feijóo, líder nacional, coincidieron en que la cita mete al partido de lleno en la carrera electoral de 2023.

"Hoy hemos puesto la primera piedra de la próxima mayoría absoluta en Madrid", aseguró Feijóo el sábado ante miles de afiliados. Él, artífice de la rápida celebración de un cónclave que la anterior dirección se resistió a organizar, cerró filas con Díaz Ayuso y públicamente no le puso más deberes que armar candidaturas "sólidas" para ganar el mayor número de ayuntamientos en los próximos comicios. "Queda un año y una semana", dijo poniendo el reloj electoral a correr.

La primera planta de Génova 13 es la sede del PP de Madrid y en la escalera de acceso figura el nombre de todos los que han sido jefes de la casa. El próximo será el de Isabel Díaz Ayuso. 20minutos

El respaldo de Génova a la líder madrileña, uno de los mayores activos del partido, es incuestionable, como lo es que el estilo que ambos practican, especialmente cuando se trata de criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, es diametralmente opuesto. "Yo vengo de zonas templadas y hoy va a hacer en Madrid 37 grados", señaló Feijóo, quizás como metáfora de la moderación de uno y del ímpetu que suele imprimir la otra a sus declaraciones.

"Nosotros no somos puzzles, somos piezas que formamos esta gran familia del PP", afirmó Díaz Ayuso minutos después, resaltando que los modos serán distintos... pero el objetivo es el mismo. "No te vamos a fallar desde Madrid... que me diga Dios qué hay que hacer en esta vida para darlo todo para que pronto llegues al Gobierno de España", reiteró la presidenta.

No hay que olvidar que el calendario de comicios es triple en 2023: habrá elecciones municipales, autonómicas y generales, de ahí el impulso mutuo de los líderes y sus equipos. El que ha puesto Díaz Ayuso al frente de la organización en la comunidad está totalmente renovado. Como ya se intuía, han salido el grueso de fieles a Casado por personas cercanas a la presidenta. Entre los nombres elegidos para la directiva aparece José Luis Martínez-Almeida, eso sí, en un puesto, el de miembro del comité ejecutivo, que le pertenece por su cargo institucional.

Antes del pasado viernes, el peso que tendría en la nueva ejecutiva el alcalde de la capital, otrora portavoz nacional del PP de Casado, era una de las principales incógnitas del Congreso del PP. Si bien Díaz Ayuso no le ha dado más allá de lo que le correspondía, sí que ha contado con personas cercanas a él para su equipo, como el de Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad en el Ayuntamiento, a la que se le ha otorgado la vicesecretaría Sectorial.

Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos, será vicesecretaria de Organización y Territorial. Es el único nombramiento continuista –antes dirigía el área Sectorial– y uno de los más polémicos porque está investigada por prevaricación. La vicesecretaría de Acción Política la llevará Jesús Moreno y la Electoral, Jorge Rodrigo, que es vicepresidente primero de la Asamblea.

En la cúspide de la estructura, como número 2, destaca Alfonso Serrano, nuevo secretario general. Miembro del núcleo duro de la jefa del Ejecutivo autonómico, dirigió sus campañas electorales a la Puerta del Sol en 2019 y 2021 y ha sido el portavoz del PP en la Asamblea regional los últimos tres años. Serrano no podrá compatibilizar este puesto con su nuevo cargo y es cuestión de días que se anuncie a su sustituto. El relevo natural estaría en los dos portavoces adjuntos: Pedro Muñoz Abrines, diputado regional desde 1991, y Noelia Núñez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y un joven valor al alza dentro del partido, pero la formación aún no ha querido despejar la incógnita.

El nuevo equipo ya tiene sobre la mesa la hoja de ruta que han marcado sus líderes: Díaz Ayuso les encomendó que tienen que "trabajar, trabajar y trabajar" y Feijóo subrayó que ansía "un PP con hambre".