El PP de Madrid celebra en Ifema, desde el mediodía de este viernes, su XVII Congreso Extraordinario. Es el cónclave que encumbrará como líder de la organización a Isabel Díaz Ayuso y, a la vez, un paso más hacia la pacificación del partido, después del cisma interno que provocó la salida de la anterior dirección nacional y la apertura de una nueva etapa bajo la batuta de Alberto Núñez Feijóo. Pero a la cita, a la que asisten cientos de afiliados de toda la región y líderes populares de otras comunidades, se le pueden hacer muchas otras lecturas.

Las ha puesto sobre la mesa la propia Díaz Ayuso, en la rueda de prensa que ha ofrecido minutos antes de la apertura oficial del Congreso, que se celebra en el pabellón 6 del recinto ferial madrileño. La presidenta madrileña ha asegurado que este congreso sirve para "preparar la casa" de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2023, con un apartado especial lograr ayuntamientos del sur de la región tradicionalmente de izquierdas, y también para impulsar al PP de Feijóo hacia la presidencia del Gobierno de España.

Díaz Ayuso ha sido muy aplaudida a su llegada al espacio del Congreso. PP de Madrid

Críticas al Gobierno central

A este último punto ha dedicado la próxima ‘baronesa’ popular gran parte de su intervención de la mañana. Díaz Ayuso ha enumerado los "graves problemas" que a su juicio padece España por el Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos para presentar a su partido como remedio. "La solución está más que nunca en el PP", ha aseverado. La jefa del Ejecutivo de la Puerta del Sol, que asiste prácticamente al completo al Congreso, ha asegurado que el país "se dirige sin freno hacia la quiebra económica" y ha lanzado una aseveración que, últimamente, realiza con frecuencia. "Tenemos el Gobierno más autoritario desde la dictadura", ha opinado.

"Está erosionando todas las instituciones que le recuerdan los límites de derecho y la justicia", ha insistido Díaz Ayuso. "El Congreso, el CIS, Correos, los medios de comunicación... insultan y ofenden a la Guardia Civil a la Policía Nacional, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al CNI, muchas veces la labor de los funcionarios", ha enumerado.

El equipo, aún en secreto



Díaz Ayuso, además de mostrarse dispuesta a dar la batalla ideológica y a sumar desde Madrid para que el PP de nuevo se instale en La Moncloa, también ha señalado como uno de los objetivos prioritarios de su mandato orgánico el repetir los resultados del 4-M, en los que pasó de 30 escaños en la Asamblea a 65, especialmente en los municipios del sur de la región.

El PP fue la fuerza más votada en los comicios adelantados de mayo de 2021 en 177 de las 179 localidades madrileñas y su objetivo de cara a los comicios de 2023 es repetir esa proeza. Para tratar de poner los mimbres, Díaz Ayuso quiere designar en las próximas semanas a los candidatos a los principales consistorios. "Me gustaría que pasaran puedan pasar el verano sudando con sus vecinos en las fiestas municipales y patronales.

Para avanzar hacia ese objetivo, la presidenta se rodeará de un equipo nuevo en el partido. De momento, el único nombre que se conoce es el del próximo secretario general, un cargo para el que Díaz Ayuso ha propuesto a Alfonso Serrano, portavoz popular en la Asamblea de Madrid. Este nombramiento previsiblemente derivará en un relevo al frente del grupo parlamentario que se materializará en los próximos días.

Antes, concretamente a lo largo de este viernes, la mandataria comunicará quiénes formarán parte de su ejecutiva. De momento, Díaz Ayuso solo ha avanzado que será un órgano "pequeño", con cuatro vicesecretarías y con caras nuevas. Personas, ha dicho, que llevan a sus espaldas años de trabajo en la organización pero que no han estado en la primera línea.

Para el diseño de esta cúpula, la presidenta ha asegurado que no ha tenido en cuenta "cuotas de poder". "No me gustan", ha confesado, "estaría presa de los contrapesos". Además, ha destacado que le ha costado elegir los nombres. "Hay muchas personas muy buenas", ha señalado.

Los nombres permanecen aún en secreto... pero no los ámbitos a los que se quiere dar importancia en el nuevo partido. Discapacidad, familia y natalidad figuran entre las políticas que quiere potenciar Díaz Ayuso desde el partido.

También quiere recuperar un área antigua, llamada 'Nuevos madrileños', que tendrá la misión de trabajar con personas que llegan a vivir a la región y se quieren vincular de alguna forma al PP. A modo complementario existirá otra llamada 'Madrileños en el exterior', para canalizar ideas de otros territorios.

Cuca Gamarra saluda a Isabel Díaz Ayuso en presencia de Jorge Azcón y Pedro Rollán. Alberto Ortega / Europa Press

Los populares toman Ifema

Desde primera hora de la mañana de este viernes, el pabellón 6 del recinto ferial es un ir y venir de afiliados y cargos del PP: madrileños, de otras comunidades, con responsabilidades en la actualidad, históricos... Entre los asistentes se ha visto a Esperanza Aguirre, Esteban González Pons, Pedro Rollán...

Por la mañana han intervino ante el Congreso el presidente del comité organizador, Juan Carlos Vera; el presidente del Congreso, Miguel Ángel Recuenco; la delegada de Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; Alfonso Serrano y la portavoz en el Congreso de los diputados y secretaria general a nivel nacional, Cuca Gamarra.

"El PP de Madrid ha demostrado desde hace muchos años que sabe conectar con los madrileños", ha señalado Gamarra. Almeida ha ansiado para el Ayuntamiento una mayoría 'azul' amplia como la que sustenta a Díaz Ayuso en la Asamblea regional -hoy por hoy gobierna en coalición con Cs- y su compañera en el Consistorio ha elevado a Madrid a la categoría de "versión castiza del sueño americano".

Además, Sanz ha dedicado gran parte de su discurso a contraponer la gestión de esta legislatura con la de Manuela Carmena y Alfonso Serrano ha pronunciado un discurso visos de despedida de la portavocía de la Cámara de Vallecas y con guiño incluido a Ana Camíns, la que va a ser su antecesora en la secretaría general del PP madrileño, muy vinculada a Pablo Casado.