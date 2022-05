Bulos y desinformaciones sobre la actuación de Chanel y el festival de Eurovisión 2022

España logró un histórico tercer puesto en el festival de Eurovisión 2022 con la actuación de Chanel. Este acontecimiento también ha dado lugar a varias desinformaciones, como el supuesto apoyo de la representante española a Vox o el supuesto saludo “nazi” que hicieron los ganadores, el grupo ucraniano Kalush Orchestra. Nos habéis mandado estos bulos a través del servicio de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319).

Pero no es cierto que Chanel haya dicho que Vox es el único partido que la ha apoyado ni tampoco ha afirmado que Rocío Monasterio cuenta con su voto. Es un bulo. El tuit ha sido publicado por una cuenta que se hace pasar por el diario El Mundo y que se define como "parodia".

Bulo sobre Eurovisión. Maldita.es

Tampoco es verdad que Unidas Podemos haya pedido explicaciones a TVE porque la cantante enseñara la bandera de España en el festival. El tuit que lo asegura se ha compartido más de 2.000 veces. Pero el partido no ha hecho ninguna declaración pública ni ha lanzado ningún comunicado y aseguran que se trata de un bulo. Además, la cuenta que lo publica, El Puntual 24H, es un perfil del que ya hemos desmentido más de 20 bulos en Maldita.es.

Bulo sobre Eurovisión. Maldita.es

En redes sociales, también se ha viralizado un vídeo en el que el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, supuestamente está bailando la canción que ha representado a España en Eurovisión, ‘SloMo’, en un acto de las Juventudes Socialistas de Cataluña. De nuevo, se trata de un bulo: el vídeo es de un acto de noviembre de 2021 y la canción que sonaba era ‘Don’t Stop Me Now’ de la banda británica Queen.

Bulo sobre Eurovisión. Maldita.es

En el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania, también se han difundido bulos que acusan a los representantes ucranianos de simpatizar con la ideología nazi. Se han viralizado unas imágenes en las que supuestamente vemos al líder de Kalush Orchestra haciendo el saludo “nazi” alzando el brazo, pero es otro bulo. El vídeo se ha recortado para que no se vea que, en realidad, sólo estaba saludando al público. De hecho, un vídeo del momento desde otro ángulo demuestra que no estaba haciendo el saludo romano.

Bulo sobre Eurovisión. Maldita.es

También se ha afirmado en redes que, tras la actuación, el grupo pidió ayuda para el batallón Azov de Ucrania, que ha sido calificado como “neonazi”. Sin embargo, el sexteto ucraniano no menciona en ningún momento a este batallón, sino que pide ayuda para Azovstal, una planta siderúrgica ubicada en Mariúpol (Ucrania) en la que actualmente se encuentran militares ucranianos que resisten bajo el asedio de las fuerzas rusas.

Bulo sobre Eurovisión. Maldita.es

Tampoco es cierto que el representante de Israel fuera descalificado de Eurovisión por “mal comportamiento” y “besar a los presentadores”. En la segunda semifinal del certamen, Michael Ben David, el concursante israelí, se situó entre los presentadores y les dio un beso en la mejilla tanto a Laura Pausini como a Alessandro Cattelan. No obstante, este incidente no causó su descalificación. Israel no obtuvo los puntos necesarios para pasar a la final, pero sí votó en la gala.