Feijóo reconduce el discurso de las "nacionalidades" tras las críticas internas y el "error" de su número tres

Alberto Núñez Feijóo ha encontrado en el artículo 2 de la Constitución el máximo grado de laxitud que admite el debate territorial dentro del PP. Un melón abierto por el líder popular en Barcelona el 6 de mayo y frenado en seco tras el "error" –reiteran desde el partido a todos los niveles– del coordinador general, Elías Bendodo, este lunes.

El número tres del PP había concedido una entrevista en la que afirmó que "España es un Estado plurinacional" y que todas las comunidades autónomas son nacionalidades. El patinazo, reconocido por él mismo cuando aún no eran las diez de la mañana del lunes y rectificado por Feijóo, ha sido un punto de inflexión en diez días especialmente intensos en la galleguización territorial del PP.

Sin embargo, pese a la rapidez de la rectificación, quedan las pavesas de unas declaraciones demasiado convulsas en algunos sectores del partido. "No es lo mismo decir las cosas en Madrid que en un Consejo de Gobierno de Andalucía", considera un diputado popular sobre el gazapo. "No se preparó la entrevista", sopesa. Fuentes del PP madrileño admiten las divergencias entre los distintas almas que conviven en el partido, a todas luces beneficiosas para aunar distintas sensibilidades y ensanchar el electorado, pero rechazan la innovación en un mensaje, la "unidad de España", que "el partido lleva 40 años defendiendo".

"España no es un Estado plurinacional, es una obviedad", repuso este lunes Feijóo desde Ceuta, rectificando a su coordinador general, nombrado hace sólo mes y medio. "El debate, en mi opinión, no existe. España es una nación que garantiza la autonomía de nacionalidades y regiones y que busca la solidaridad entre todas ellas. Esto es lo que dice la Constitución y este es el ideario del PP", puntualizó antes de recitar de corrido el precepto constitucional.

"Mi postura es clara, pero ayer no la expliqué correctamente. La aclaro: España es una nación indisoluble de 17 autonomías con identidades propias. Se pueden respetar las diferencias de cada comunidad autónoma y defender una España única y respetuosa con el artículo 2 de la Constitución", tuiteó Bendodo el día anterior, en su tercera recogida de cable.

Insisten en Génova en que Bendodo no llegó a la entrevista con el término en la recámara, que no fue un prueba/error ni una decisión meditada, sino que se trata simplemente de "un error entre mil de una persona muy expuesta mediáticamente". El partido se ciñe a las declaraciones de Feijóo de este lunes, recuerda que en el último mes "la intención de voto ha subido tres puntos" y no dará más vueltas al asunto.

La batalla de las ideas

Fue el propio Feijóo el primero que habló de la "nacionalidad catalana" frente a la élite económica catalana congregada en torno al Círculo de Economía el pasado 6 de mayo, poniendo el foco sobre un discurso sobre el que ahora, consideran en el PP, ha errado Bendodo y que el líder popular se ha apresurado a rectificar.

"La nacionalidad catalana debe recuperar el liderazgo", expuso Feijóo en Barcelona, descafeinando así el corte nacional del discurso de su antecesor, Pablo Casado. "Cataluña necesita hablar menos de política y más de economía; menos de desconectar y más de reconectarse al progreso y al dinamismo que no debió aguantar nunca", desarrolló el líder del PP. "La España de los balcones", a juicio de la nueva dirección del partido, "no funciona en muchos territorios".

Dos días bastaron a Isabel Díaz Ayuso para pronunciar un discurso radicalmente opuesto y erigirse en el adalid del nuevo PP en la 'batalla de las ideas'. "Intentan cambiarnos España por la puerta de atrás, a marchas forzadas, en la última década, como no ha intentado ni conseguido el nacionalismo en Cataluña en décadas. Vamos a estar, desde luego, desde Madrid dando esa batalla", manifestó la presidenta madrileña en un acto del partido en Alcobendas. "Mientras dure Sánchez, durará el nacionalismo, como estamos viendo. Así que, que no nos tomen el pelo, es una corruptela. Y desde luego, desde Madrid nos negamos a que el nacionalismo siga secando España".

Por ello, la nueva estrategia, que si bien ha sido tolerada ampliamente por los diferentes sectores del partido, sin generar excesiva urticaria, tampoco levanta pasiones en una parte del PP. "El mensaje con el que Inés Arrimadas ganó en Cataluña no fue ese, sino todo lo contrario", recuerdan. Feijóo, que ya ha comprobado las fronteras minadas que no puede cruzar, centrará el tiro en "una España diversa, pero unida".