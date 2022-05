Feijóo apuesta todo a la economía y dejará la batalla cultural en manos de Ayuso

No será Alberto Núñez Feijóo quien se faje en sesudos debates ideológicos, en la llamada 'batalla cultural' contra la izquierda que reclama una parte del PP y que vertebra a Vox. La urgencia con la que se convocó, organizó y celebró hace poco más de un mes el congreso extraordinario de Sevilla que entronizó al gallego sirvió de velo: no daba tiempo a acometer a un rearme ideológico. Pero lo que han repetido en Génova desde entonces es que "las ideas no dan de comer". No será Feijóo por tanto, que ha hecho de su alternativa económica su bandera, quien guanteé con Santiago Abascal como lo hizo Pablo Casado. Y cuando llegue el momento de definir los mensajes que generen cierto conflicto moral, esos que tradicionalmente han hecho sudar a una bancada popular diversa en heterogénea en sus sensibilidades, habrá que elegir una posición en la "que todos se sientan un poquito incómodos".

Pero Feijóo dará libertad a quien considere que hay que librar esas escaramuzas ideológicas. En ese espectro se sitúa el ala del partido que ahora encabeza Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que si bien no vive abonada al término, es la dirigente del partido que arremete con mayor dureza en todos esos terrenos. Un rol parecido al que tuvo Esperanza Aguirre.

Ambas fueron testigos, precisamente, de la confirmación de esta postura el pasado miércoles, durante un desayuno informativo en Madrid. Allí Feijóo fue preguntado directamente por si acometería la defensa de los valores y los principios. "Damos la batalla de las ideas por su orden: hoy, por ejemplo, esta batalla es la defensa del Estado", se zafó el líder del PP. Feijóo se remitió a su "biografía" y dribló la pregunta con tres objetivos que habría alcanzado durante sus 13 años al frente de la Xunta de Galicia: frenar el nacionalismo en Galicia, reducir el fracaso escolar y defender un "bilingüismo cordial".

"Somos gente que habla bajito y de economía", esbozan desde el equipo del presidente del PP. Este viernes, en su puesta de largo en Barcelona ante la élite empresarial aglutinada en torno al Círculo de Economía, Feijóo siguió haciendo calar el mensaje por diferentes meandros. "Cataluña necesita hablar menos de política y más de economía; menos de desconectar y más de reconectarse al progreso y al dinamismo que no debió aguantar nunca", dijo Feijóo, consolidando un cambio de timón en la estrategia de un partido que está en cuadro en aquella región. "La España de los balcones no funciona en muchos territorios", arguyen fuentes populares.

El espejo en Rajoy

El nuevo liderazgo del PP, a diferencia del que tomó las riendas del partido en 2018, considera esta batalla un elemento absolutamente prescindible. La victoria de Mariano Rajoy en 2011, criticado desde muchos sectores del partido por desplegar unas posturas descafeinadas en el plano ideológico, es el espejo en el que se mira Feijóo, volcados todos sus esfuerzos en consolidar un liderazgo moderado que inspire a buen gestor.

Las últimas encuestas publicadas, donde encabeza junto a la vicepresidenta Yolanda Díaz la valoración ciudadana, pronostican un buen resultado electoral y un freno demoscópico a Vox. Una victoria contundente de Juanma Moreno en las andaluzas del próximo 19 de junio podrían impulsar la tendencia y suponer el primer rejonazo a la derecha radical.

En esa trascendental cita electoral, la primera desde que Feijóo lidera el PP, la estrategia del partido será mantener la moderación pese al discurso embarrado que propondrá Macarena Olona. Pero Feijóo empujará todas sus fichas hacía el centro de la mesa con la carta de la economía.