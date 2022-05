Por Andalucía exhibe unidad "inédita" frente a las "diatribas nacionales" entre facciones

Después de varias semanas buscando el consenso a marchas forzadas y un cierre en falso de la candidatura tras quedarse fuera de plazo la inscripción de Podemos, la confluencia de izquierdas Por Andalucía se presentó esta mañana ante el electorado andaluz escenificando una unidad que Inmaculada Nieto, la candidata consensuada por las partes, tildó de "inédita". "Esto que hemos hecho aquí no es fácil", aseguró en su intervención.

Por Andalucía arranca su andadura pidiendo disculpas a la ciudadanía por "el desasosiego y la desazón de los últimos días cuando no se sabía si seríamos capaces de llevar a buen puerto la coalición". La integran Izquierda Unida, Más País, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde, y Podemos. Este último queda fuera formalmente de la inscripción ante la Junta Electoral, pero Nieto y el resto de representantes quisieron recalcar que la "voluntad política" prima sobre las cuestiones técnicas o jurídicas en este caso. Podemos, para ellos, es a todos los efectos miembros de la coalición. De hecho, Nieto explicó que "un equipo técnico" trabaja ya en dar "viabilidad jurídica a esa inequívoca voluntad política de trabajar conjuntamente; pero el consenso político es irreversible".

Sin embargo, las presiones y disparidades de criterios, cuando no rumores de juego sucio, especialmente entre Podemos a nivel interno y con IU a nivel nacional, han tamizado el proyecto andaluz. La candidatura Por Andalucía se presentaba, además, un día después de que el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, acusara a la actual líder nacional Yolanda Díaz de injerencia en el proceso. "Lo de Andalucía es un horror y yo creo que a muchos nos causa vergüenza", llegó a decir.

Para Inmaculada Nieto, candidata "a dedazo" de Díaz en palabras de Iglesias, "no hay guerra ni confrontación, éste es un proceso nítidamente andaluz y está resuelto; sin voluntad política no estaríamos aquí". El diputado por Podemos Juan Antonio Delgado refrendaba con su presencia junto a los demás miembros de la coalición este mensaje de cortafuegos con lo que Nieto llamó las "diatribas nacionales". "Dos no bailan si uno no quiere", destacó la candidata de Por Andalucía.

Por Andalucía quiere ser vista a partir de ahora como "música coral", todos a una y conjurando el ruido orgánico. "Queremos centrarnos en los que interesa a la gente, no en cuestiones internas", resaltaba Nieto. Ésta reconoce que ha habido "ansiedad" en el proceso de formación de la candidatura, que es "delicado poner de acuerdo a tantas organizaciones" y que el adelanto electoral al 19 de junio firmado por Juanma Moreno no ha ayudado con los tiempos. Pero, a partir de ahora, la confluencia quiere forjar una imagen de "decencia, honestidad y transparencia" para disputarle a la derecha la presidencia de la Junta.

Con un gráfico "¡al lío!", Inmaculada Nieto dio por zanjada la comparecencia conjunta de una alianza política que aún debe limar el encaje técnico y refrendar en campaña una unidad que no se ha visto durante el proceso de gestación.

Paralelamente, en Madrid, el líder de Más País, Íñigo Errejón, celebró la andadura "con voz propia" de Por Andalucía y reclamó el cese del "ruido" y el inicio de un "trabajo constructivo" por la comunidad. "Las elecciones andaluzas vuelven a ser andaluzas", destacó.