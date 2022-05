Olona inventa un apodo para Bolaños: "Usted es el ministro perejil... porque está en todas las salsas"

La diputada de Vox Macarena Olona ha criticado fuertemente la gestión del caso Pegasus por parte del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y se ha dirigido a él con un nuevo apelativo. "Se le conoce ya como el ministro perejil, porque está en todas las salsas, porque está en todos los fiascos", han sido sus palabras en la sesión de control al Gobierno este miércoles.

Concretamente la candidata por Vox a la Junta de Andalucía ha afeado las "grandes ideas" de Bolaños, entre las que ha incluido "meter a ETA y a los golpistas catalanes en la comisión que controla los secretos oficiales del Estado, informar públicamente de una brecha en el móvil presidencial y destituir a la directora del CNI en plena invasión rusa y a las puertas de la cumbre de la OTAN en Madrid".

Estas acusaciones se han producido a colación de una pregunta de la diputada de Vox en la que ha interrogado al ministro sobre si él era el responsable de velar por la seguridad del teléfono del presidente del Gobierno, extremo que ella misma ha confirmado. "El CNI no era el responsable de la seguridad del móvil presidencial, lo era usted hasta julio de 2021", ha afirmado.

Olona, que se ha referido a las escuchas como un "no escándalo", ha reprochado al Gobierno la destitución de Paz Esteban al frente de la dirección del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). "Su último servicio al Estado ha sido no blanquear la indecencia de este Gobierno, negándose a dimitir a petición propia y forzándoles a asumir la responsabilidad de su destitución, que no ha contentado a sus socios golpistas y lo único que ha conseguido es mostrar una vez más la debilidad de su Gobierno", ha dicho.

Por su parte, Bolaños ha respondido atacando la candidatura de Olona a la Junta de Andalucía y tirando de ironía. "Me parece muy entrañable que la ultraderecha española se preocupe por la privacidad y por la seguridad del presidente del Gobierno, eso deberían hacer ustedes desde el principio de la legislatura", ha apuntado.

El ministro ha recordado también la propuesta de Vox por apostar por el gas ruso poco antes de la invasión rusa. "Fueron unos linces ultraderechistas. ¿Sabe cuál es el problema de la ultraderecha española? Que son ustedes la anti España'", ha concluido dirigiéndose a Olona, quien ha cerrado su intervención con un "honor y gloria para el CNI".