Borrell critica las reticencias iniciales de Podemos al envío de armas a Ucrania: "Ya que los muertos los ponen ellos, ayudémosles"

Parecía un debate ya superado, pero ha vuelto en la celebración del Día de Europa. Las reticencias de Podemos al apoyo armamentístico a Ucrania, que se pusieron de manifiesto en el anuncio del primer envío pero que no habían vuelto a tensar la coalición, han sido recordadas -sin mentar directamente a la formación 'morada'- por un socialista histórico: Josep Borrell. El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior ha cargado duramente contra "los que están en contra" del envío de armas y les ha arrojado un órdago moral: "Ya que los muertos los ponen ellos, al menos ayudémosles".

Borrell ha lanzado este mensaje en la conmemoración del día europeo, que el Ejecutivo ha celebrado este lunes con un acto oficial en la plaza de la Marina, situada frente al Senado. A la ceremonia han acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; y varios ministros. Entre otros, la máxima representante de Podemos a falta de Ione Belarra, Irene Montero, que es titular de la cartera de Igualdad. Borrell no ha acudido presencialmente, sino que ha intervenido vía telemática, por motivos de agenda, pero eso no ha sido excusa para que el alto cargo europeo no criticase a los morados, con quien el socialista ha tenido sus diferencias públicas.

Sólo la unión nos permitirá sobrevivir. Debemos seguir construyendo pieza a pieza una unidad respetando las identidades nacionales de cada país y que eso sea un multiplicador de nuestras fuerzas para defender nuestro modelo en el mundo global.#DiadeEuropa

Hoy en el @Senadoesp pic.twitter.com/obIyqJhOVM — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 9, 2022

Así, ha querido dar su discurso a través de un vídeo grabado desde Florencia. Pese a comenzar asegurando que la Unión Europea no es "una alianza militar", sí ha recordado que "hay que hacer frente a la guerra de Ucrania". La prioridad, pues, "debe ser ayudar" a este "país europeo" que todavía no está dentro de la Unión.

En esa ayuda es en la que Borrell ha encuadrado el envío de armas, ya que "sin ellas no se ganan las guerras". Esto, ha asegurado, "por supuesto alargará la guerra", pero la otra opción, ha explicado, "es que Ucrania se rinde". "¿Qué quieren los que no quieren armar a Ucrania? Ya que no vamos a intervenir y que los muertos los están poniendo ellos, al menos ayudémosles con medios materiales", ha asegurado.

En este sentido ha pedido a los europeos "no ser angelicales" porque "la paz no es el estado natural de las cosas". Así, con la misma retórica ha pedido "no jugar al avestruz" y "ser conscientes del mundo en el que vivimos": "Hemos de aumentar las capacidades militares y hemos de gastar mejor".

Podemos critica a Borrell por "alentar el fervor belicista"

Las tensiones entre Borrell y Podemos, no obstante, no son nuevas. Ya la formación morada le ha criticado con anterioridad por "alentar el fervor belicista" en la Unión Europea, que ya ha comenzado el proceso de creación de un ejército común.

Sin ir más lejos, el pasado 22 de abril, la secretaria del área Internacional de los 'morados', Idoia Villanueva, cargó contra el jefe de la diplomacia europea por dicho "fervor" y por no centrarse en la diplomacia para lograr un alto el fuego bajo el que se lograse, apuntó, "una paz duradera y estable".