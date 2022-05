La UE inicia su 'refundación' de la mano de los ciudadanos: "Este es nuestro tiempo, es el momento de dar respuestas"

La Unión Europea ha dado un salto de época. Las últimas décadas han servido para que el proyecto europeo encadene crisis tras crisis, reto tras reto, logro tras logro, hasta llegar a preguntarse qué quiere ser de mayor. Un 9 de mayo de 1950 se firmó la Declaración Schuman, que puso la primera piedra de lo que hoy es la UE. Este lunes, 9 de mayo de 2022, Día de Europa, los líderes de las instituciones europeas han recibido las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE), en las que los ciudadanos piden más Europa para encarar el porvenir.

Si se atiende directamente a las ideas debatidas durante el último año, esa veda que se ha abierto exige hablar, sin mirar hacia otro lado, de una reforma de los Tratados. Un tema tan tabú que hasta hace poco asustaba pero que ahora solo despierta los recelos de los euroescépticos. Frente a ellos, voces como la del primer ministro italiano, Mario Draghi, piden "valentía" para afrontar la nueva era de la UE bajo la premisa de un "federalismo real" que impulse la integración europea. La CoFoE ha sido solamente el primer paso, pues una 'refundación' de la Unión necesita de una Convención política que todavía se ve como una propuesta embrionaria y tímida, si no inexistente.

Abierta la ceremonia de clausura, con una coreografía tradicional francesa, se dio paso después a los discursos y a la entrega de las propuestas (un total de 49 con más de 300 medidas). Es decir, al punto álgido del acto. Hablaron de hecho algunos de los participantes en los paneles ciudadanos. Muchos citaron la necesidad de construir la UE a partir de las ideas planteadas por la ciudadanía, y también hubo reclamos a las instituciones para avanzar en la senda que ha marcado la CoFoE.

El 9 de mayo, en Estrasburgo, contrapuso dos modelos: cuando desfilan los tanques en Moscú, en Francia se han reunido los ciudadanos para abrir una nueva era para la Unión Europea. La mano quedó tendida para que las instituciones asuman esta petición ciudadana, "sin tabúes". Hacia una Unión Europea adaptada a los tiempos.

La primera líder en tomar la palabra fue Roberta Metsola. La presidenta del Parlamento Europeo habló de "la creación de Europa de cara al futuro" y dejó claro que "el futuro de Europa no está escrito todavía". La invasión rusa de Ucrania "ha cambiado el mundo, que ahora es más peligroso", y por eso "el papel de Europa ha cambiado" porque es "una prueba a nuestros valores". Eso sí, la respuesta, dijo, "nos ha hecho sentir orgullosos de ser europeos. En un profundo recuerdo a Ucrania, Metsola valoró que los europeos saben "que no hay alternativa a Europa" y por eso "el futuro de Europa está vinculado al futuro de Ucrania". Metsola acabó con una pregunta: "¿Cómo van a juzgar las nuevas generaciones nuestra respuesta de hoy? Todo depende de nosotros, es nuestra responsabilidad. El Parlamento Europeo va a luchar para tener una Europa fuerte. Tenemos que escuchar, más que hablar".

Nuestro proyecto europeo es una historia de éxito. Puede que no sea perfecto, pero es el bastión de las libertades

"Nuestro proyecto europeo es una historia de éxito. Puede que no sea perfecto, pero es el bastión de las libertades", siguió, llamando a acercar a la gente. El siguiente paso, añadió, tiene que ser "una Convención política" que conduzca a la reforma de los Tratados. "Europa nunca ha tenido miedo. No hay nada más simbólico del poder de Europa que dar el siguiente paso: este es nuestro tiempo. Es el momento de dar respuestas".

En su turno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, empezó recordando a quienes lucharon contra el nazismo. "Para Europa la memoria del pasado siempre ha marcado nuestro futuro", esgrimió, "y esto es importante en el momento en el que lo impensable ha vuelto a nuestro continente", sostuvo en referencia a la guerra. Von der Leyen pidió "no vivir en un presente perpetuo porque no moverse es caerse hacia atrás. Y esta Conferencia nos ha enseñado que los europeos no están dispuestos a cometer este error".

La jefa del Ejecutivo comunitario dijo que la CoFoE "ha hablado de manera clara para tejer una visión de Europa que ayuda a que la vida cotidiana sea mejor". Celebró Von der Leyen la diversidad de la UE, con una Europa "que tiene una capacidad mayor de utilizar sus valores" y una Europa "independiente en áreas vitales". En su discurso, la dirigente alemana añadió que las instituciones han "tomado muy buena nota del mensaje y ahora tenemos que cumplir". Von der Leyen, además, abrió del todo la puerta para reformar los Tratados y prometió dar más peso en el futuro a los paneles ciudadanos antes de presentar iniciativas legislativas en temas importantes. "Europa es un sueño nacido de la tragedia y hoy ese sueño resplandece con todo su brillo", concluyó.

Los líderes de las instituciones europeas reciben las propuestas de la CoFoE. PARLAMENTO EUROPEO

También tuvo su discurso Emmanuel Macron. El presidente francés, país que ahora preside el Consejo de la UE, recordó en sus primeras palabras a Robert Schuman. "La guerra ha vuelto a nuestro continente", arrancó. "Francia no va a achicarse para construir una Europa más fuerte y más soberana", continuó el líder galo, rememorando también el papel del difunto David Sassoli. "Hoy, 9 de mayo, la esperanza por el mañana tiene el rostro de la Unión Europea", expresó un Macron que tendió la mano a Ucrania frente a la "agresión de Rusia". El objetivo es, dijo, que "Rusia no gane, para preservar la paz en el continente europeo".

"No tenemos que ceder ante la tentación de la revancha porque ya hemos tenido mucho de eso en el pasado", sostuvo el presidente francés, que defendió el "impulso democrático inédito" que ha sido la CoFoE. "Esto no es el final, sino un punto y coma: una apertura de una responsabilidad que va a ser nuestra". Así, Francia "velará" porque este ejercicio "acabe en trabajos prácticos y evoluciones concretas para que los ciudadanos europeos puedan ver los frutos. Esta Conferencia no tiene que acabar aquí y ahora. Las crisis no tienen que desviarnos de nuestra agenda de trabajo". Macron resumió todo en una sola frase: "Seguir abiertos sin ser dependientes". Y, como Metsola y Von der Leyen, defendió apostar por una reforma de los Tratados: "No hay que tener miedo". Y quiere que ese debate se aborde ya desde el próximo mes de junio.

Si nosotros hemos sido capaces de alcanzar consensos, ustedes también pueden y deben hacerlo

El español Jorge Pazos, participante en los paneles, desarrolló algunas de las medidas. "Después de todo este proceso me siento muy afortunado de considerar este hemiciclo como mi segunda casa", comenzó, antes de celebrar que con la CoFoE "hemos crecido como europeos". Para Pazos "todo ha sido, sin duda, una magnífica experiencia", aunque reconoce que "las propuestas tardarán en aplicarse". Eso sí, hizo un llamamiento muy claro: "Si nosotros hemos sido capaces de alcanzar consensos, ustedes también pueden y deben hacerlo".

En este sentido, hubo un reclamo especial por parte de los jóvenes a la hora de reclamar "más Europa" para unas generaciones que han pasado de crisis en crisis y sin casi oportunidades de evolucionar. En este sentido, uno de los participantes se preguntó que la voz de los jóvenes "se tendría que escuchar todos los días en todos los puntos de la UE". En unos discursos breves pero cargados de contenido también se clamó contra la guerra en Ucrania, que contrastade forma radical con los valores de la Unión.

Por su parte, el eurodiputado Guy Verhofstadt, apuntó que las propuestas "nos muestran el camino a seguir hacia una Unión más integrada y más capaz de actuar más rápidamente ante los desafíos del día de mañana". Este resultado, sostuvo, "ha sido posible gracias a la participación activa y al compromiso sincero de nuestros ciudadanos". Verhofstadt, un federalista convencido, añadió que los europeos y europeas "han sacrificado mucho tiempo libre para participar" en la CoFoE.

"Esta experiencia me ha enseñado cosas: hay mucha más coherencia y más unidad en nuestras sociedad de lo que realmente creemos; tendemos a categorizar, pero la realidad es distinta: los ciudadanos creen en el proyecto europeo pero la mayoría considera que la Unión no está a la altura de su ideal", comentó, antes de sentenciar con una idea: "La gente no teme el cambio, nos instan a reformar la Unión". Para el veterano eurodiputado, "la integración europea se ha convertido en una cuestión de necesidad" para hacer frente a un "mundo de imperios". Así, las conclusiones de la CoFoE sirven para representar "la voluntad del pueblo" y esta, terminó, "debe prevalecer".

"Europa es un viaje", empezó en su turno la presidenta de la Comisión Europea, Dubravka Suica, recordando a Schuman y a Monnet cuando dijeron que Europa "se construirá con acciones concretas". La vicepresidenta resumió la CoFoE con la palabra "esperanza", aunque reconoció que ahora la pelota ha pasado al tejado de las instituciones. "No puedo dar por descontado el logro de la democracia deliberativa", expresó Suica, recordando "los tiempos de guerra" que se viven en Ucrania. "Ustedes han permanecido a nuestro lado", dijo mirando a los ciudadanos, una sociedad que ha pasado por una pandemia, y ahora con un conflicto a las puertas de la Unión. "Soy consciente de que esta Conferencia no ha sido perfecta, pero hemos sacado lecciones muy útiles", concluyó. "La democracia será más fuerte que los tanques de Putin".

Sonó el himno de la alegría para cerrar un acto que, en un día tan señalado, fue un alegato a favor de más y mejor Europa. De una UE que esté preparada para un mundo tan complejo. Ahora Europa espera por el futuro, pero el futuro no espera por la UE. El futuro llega. Y la CoFoE, ya terminada, sirve como primera pierda. Pero es solamente eso, la primera. Se ha abierto un camino que llegados a este punto no se puede caminar hacia atrás. "Lean bien las propuestas y aplíquenlas", dijeron los ciudadanos. Llega el turno de las instituciones.