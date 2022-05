Las cremas solares pierden efectividad de un año a otro: renuévalas con estas ofertas de hasta el 65% en Nivea, Garnier o Piz Buin

Cuando llega el buen tiempo pasamos más horas al aire libre y, como no, hay quienes se tumban al sol como lagartijas, ya sea en la playa, en la piscina o en la terraza de un bar. Por eso, debemos proteger en esta época nuestra piel de los rayos ultra violetas del sol, si no queremos quemarnos y ponernos como cangrejos. Es fundamental proteger nuestra piel porque tiene memoria y, de esta forma, podemos evitar muchos problemas y enfermedades posteriores. Pero, se ha convertido en un clásico cuando empieza la primavera y el verano (con los primeros días de playa) que mucha gente pregunte si la crema del verano pasado sirve para este.

En muchas protecciones solares no aparece fecha de caducidad y, por eso, hay gente que piensa que no caducan y sirven de un verano a otro. La verdad es que los fabricantes indican en el bote de crema cuánto tiempo dura una vez abierta (no suele ser más de 24 meses). Así que, una crema solar caducada no funcionará bien y aumentarán las posibilidades de que te quemes con el sol. Desde 20deCompras te recomendamos que apuntes en el envase la fecha en la que abres la crema para controlar cuántos años pasan y cuánta efectividad pierde.

Y, si este año te toca renovar tu arsenal de cremas, no puedes perder de vista las ofertas de esta semana en Amazon en protectores solares de marcas famosas como Garnier, Nivea, Elifexir o Piz Buin (¡y en todos los formatos que te imaginas!). Desde espray, hasta crema de cara, pasando por after sun y bronceadores.

Si buscas protección para tus hijos, una de las mejores cremas solares para los peques es Nivea Kids, de protección 50 y resistente a todas sus aventuras. Además, posee pantenol y vitamina E, por lo que esta crema solar para niños reduce el riesgo de alergias solares hidratando de forma profunda y duradera.

La crema solar de Nivea. Amazon

Y con un 45% de descuento, que se dice pronto, tienes disponible de la marca Garnier una especial para sport, si lo que buscas es protección solar para tus entrenamientos al aire libre, para que resista el sudor.

Especialmente indicada para deportistas. Amazon

No olvides la hidratación después del sol

Y, después de tomar el sol hay que hidratar la piel, así que lo mejor es un after sun calmante. El más rebajado en Amazon (¡un 63%!) es de la marca Piz Buin y es de lo mejores, ya que es refrescante, calmante y contiene hasta ácido hialurónico, que ayuda a restaurar el equilibrio de hidratación natural de la piel deshidratada por el sol.

Proporciona 48 h de hidratación y ayuda a prevenir la descamación para obtener un bronceado más duradero. Amazon

