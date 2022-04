Por qué no dejas de ver este jabón de Nivea por todas partes: es facial, en pastilla y solo cuesta cuatro euros

Las preocupaciones beauty han dejado de ser considerados banales para protagonizar una parte importante en los debates sobre salud. No solo cuidan la piel los que quieren presumir de un cutis bonito, lo debe hacer cualquiera que desee verlo saludable. Y, sí, esto pasa, inevitablemente, por configurar una rutina completa, apta para el tiempo que podemos dedicarle y a nuestro bolsillo, con la que limpiar, hidratar y nutrir a diario (¡y mínimo una vez!) nuestra piel. Además, en esta preocupación creciente, no todos los cosméticos tienen cabida: cada vez son más los que buscan formulaciones muy naturales que alejen de nuestra dermis productos químicos poco recomendables (atentos al INCI).

Aquí consideramos desde 20deCompras que reside parte de las claves de éxito del jabón facial en pastilla que, probablemente, ya hayas visto y que tiene una fórmula al 99% natural. Firmada por Nivea, la línea Naturally Clean Limpiador se ha convertido en la favorita de los usuarios de Amazon y en la más vendida de su catálogo y, la verdad, no es de extrañar: del packaging a los usos... ¡todo es ideal! Por no hablar del precio: aunque dependiendo del modelo que escojas (hay cuatro y cada uno con una función específica de cuidado) varía, ¡todos rondan los cuatro euros! ¿Quieres descubrir para qué sirve cada color y elegir el (o los) que más te guste?

Cada uno de estos jabones tiene un uso específico. Amazon / 20deCompras

Cada jabón, ¡su función!

1 El rosa, como limpiador Un básico de nuestra rutina facial, nos maquillemos o no, debe ser la limpieza con un jabón adecuado que respete nuestro pH y, a su vez, sea efectivo. Este de Nivea está compuesto con extracto de rosa y vitamina E y permite conseguir una limpieza diaria profunda. Pese a esta acción efectiva, está recomendado para todo tipo de piel y ofrece una sensación de suavidad.

2 El morado, como bálsamo desmaquillante Eliminar el maquillaje, a veces, no es sencillo y, por ello, hay que intentar dar con la fórmula que lo consiga sin dañar nuestra piel. Este bálsamo incluye en su composición té negro para desmaquillar el rostro con total eficacia, incluidos ojos y labios y sin dejar rastro de grasa.

3 El verde, exfoliante anti imperfecciones Una o dos veces a la semana es recomendable llevar a cabo una exfoliación que ayude a reducir las imperfecciones y elimine los rastros de suciedad. Este jabón de Nivea lo consigue gracias a su composición con arcilla blanca y extracto de té verde que purifican la piel.

4 El negro, para una exfoliación profunda Si nuestro rostro necesita una exfoliación más profunda, es recomendable apostar por este jabón enriquecido con carbón activo que limpia, purifica y es antibrillos gracias a su efecto matificante. Igual que el anterior, es recomendable usarlo un máximo de dos veces por semana, para que la piel no se irrite.

