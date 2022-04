Trucos para maquillarte sin que parezca que lo has hecho

Las sombras de ojos a lo Euphoria, los colores de neón en las uñas y los naranjas y verdes que se llevan este año en los jerséis de moda arrasan entre jóvenes y adultos. Estas tendencias y colores ayudan a crear personalidad y fuerza, y cuando una persona se siente arrebatadora no hay quien la pare. No obstante, siguen existiendo los casos en los que es mejor pasar desapercibido y seguir la máxima de menos es más, por ejemplo, con la base del maquillaje. Si queremos que nuestros ojos y labios resalten, la base de maquillaje deberá parecer una segunda piel.

Disimular las imperfecciones, dar color a nuestro rostro y luminosidad, pero sin que se note, es posible y existen una serie de trucos para lograrlo. Por ejemplo, mezclando tu crema hidratante, que usas en tu rutina facial diaria, con la base de maquillaje. Si quieres saber más trucos, cómo llevarlos a cabo y cuáles son las mejores bases de maquillaje para lograr ese efecto de segunda piel, no puedes perderte la selección que hemos preparado desde 20deCompras.

Muy importante la hidratación

Como hemos señalado antes, la hidratación es muy importante en el maquillaje y el hecho de ponerte base no quiere decir que tengas que prescindir de la crema. De hecho, un truco para difuminar y que parezca más natural e iluminada tu piel es mezclar un poco de base de maquillaje con tu hidratante de confianza. Si combinas la crema que usas a diario, muy importante que sea esa para que los resultados sean los esperados, con una buena base de maquillaje, tu piel se verá espectacular. Y, sin duda, una de las mejores marcas para bases es Clinique. Ahora, tienes la suerte de tenerlas rebajadas en Primor más de un 40%, ¡todos los tonos! Por ejemplo, la base de maquillaje Even Better Glow de Clinique tiene cobertura regulable de ligera a media, que proporciona una luminosidad inmediata y muy de tendencia, proporcionando beneficios de tratamiento con el tiempo.

Reduce visiblemente la apariencia de manchas oscuras. Primor

Importancia de la ‘premier’

Antes de extender en tu rostro la base de maquillaje mezclada con tu crema hidratante no debes olvidar el uso de la prebase o premier, es un error presidir de ella porque se haya mezclado el maquillaje con crema. Si usas prebase el resultado será 10 veces mejor porque protegerá la piel y asegurará una cobertura total del maquillaje para que no parezca que llevas. Desde 20deCompras te recomendamos La prebase SOS Primer de Clarins, que aporta una corrección de color adaptada a las necesidades de los diferentes tonos de piel, y potencia la luminosidad natural del rostro.

Textura fresca de efecto ‘blur’. Primor

Por último, cuando tengas la prebase y maquillaje extendido es el turno de los polvos compactos, ya que son muy útiles para sellar y rebajar el brillo de ciertas bases. Así que no es contradictorio, te ayudará a parecer natural. Los de L'Oreal París son los más baratos y vendidos de Primor.

Los más vendidos. Primor

